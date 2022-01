Po očkovaní sa u čitateľky objavil nezvyčajný jav: Jasné slová kompetentných! Je dôvodom naozaj vakcína?

Štátny ústav pre kontrolu liečiv každý týždeň zverejňuje nežiadúce účinky vakcín proti koronavírusu. Už niekoľko týždňov sa však medzi tými známymi, ako je bolesť ruky, malátnosť, triaška a podobne, nachádza aj ďalší, ktorý sa týka len žien. A ten si najmä vo Veľkej Británii všimlo viac ako 30-tisíc žien, ktoré ho nahlásilo ako nežiadúci účinok po očkovaní. Ide o výkyvy v menštruačnom cykle.

Tieto výkyvy sú však podľa lektorky reprodukčnej imunológie Victorie Maleovej krátkodobé a väčšine žien sa po jednom cykle vráti do normálu. Menštruačné zmeny boli hlásené u žien, ktoré dostali vakcíny Pfizer, Moderna a AstraZeneca. Maleová si tiež myslí, že prerušená menštruácia môže byť skôr dôsledkom imunitnej reakcie na očkovanie, než konkrétnej zložky vakcíny.

Problémy čitateľky po tretej dávke

S týmto problémom sa do redakcie obrátila aj čitateľka, ktorá po očkovaní spozorovala rovnaký problém. Ako vysvetlila, po tom, ako jej menštruácia meškala, sa s priateľom zamysleli nad tým, či sa im nerozrastie rodina. Tehotenský test však vyšiel negatívny. Keď menštruácia naďalej nechodila, rozhodla sa zavolať svojmu ženskému lekárovi. Ten ju objednal na ultrazvuk.

„Na kontrole mi gynekológ povedal, že tehotná nie som a vyzerá to tak, že by mi menštruácia mala čochvíľa prísť. Hľadal však príčinu tohto problému – a pýtal sa na očkovanie. Potvrdila som, že som koncom decembra išla na booster dávku. Vtedy len poznamenal, že tento problém má veľa jeho pacientiek a že určite bude toto dôvodom môjho problému,“ uviedla čitateľka. Podľa jej slov o tomto probléme po očkovaní do kontroly u ženského lekára nevedela. „Prekvapilo ma to. Tretia dávka bola u mňa kombináciou po AstraZenece a dostala som Pfizer. Predtým som užívala antikoncepciu, ktorú som medzičasom musela vysadiť a problém som nemala. Ale toto som nečakala,“ dodala.

Nemusí to súvisieť, hovorí ŠÚKL

Štátny ústav na kontrolu liečiv priznáva, že tento problém evidujú ako možné vedľajšie účinky po očkovaní. „ŠÚKL eviduje hlásenia podozrení na nežiaduce účinky vakcín po očkovaní proti COVID-19 súvisiace s menštruačným cyklom, napríklad porucha menštruačného cyklu, vynechanie menštruácie, predčasná menštruácia, predĺžené trvanie, krvácanie mimo cyklu, v menopauze a podobne. Hlásenia sa týkajú najmä prvej a druhej dávky,“ upozornila hovorkyňa inštitúcie Magdaléna Jurkemíková s tým, že nateraz nebol potvrdený medzi menštruačnými poruchami a očkovaním žiadny kauzálny súvis.

Napriek tomu sa však liekoví regulátori týmito hláseniami podrobne zaoberajú. A to tak, že výbor pre hodnotenie rizík liekov Európskej liekovej agentúry naďalej skúma všetky dostupné dáta, informácie a vedecké poznatky týkajúce sa tejto témy. Jurkemíková však upozorňuje, že menštruačný cyklus ako taký je komplexný a môžu naň vplývať rôzne faktory. „A to napríklad stres, cvičenie, zmena hmotnosti, únava alebo zmena životného štýlu. A tieto faktory môžeme vo zvýšenej miere zažívať práve počas pandémie COVID-19. Menštruáciu rovnako ovplyvňujú aj gynekologické diagnózy, ako napríklad myómy či endometrióza,“ vysvetlila hovorkyňa ŠÚKL.

Ako dodala, menštruačné problémy, ako sú silná menštruácia, jej oneskorenie, či krvácanie mimo cyklu sú veľmi časté a ich príčinami nemusia byť závažné zdravotné komplikácie. Aj z toho dôvodu je pre vedcov mimoriadne náročné dospieť k jednoznačnému stanovisku a záveru o vplyve vakcín proti koronavírusu na ženský cyklus. „Navyše, menštruačný cyklus môžu výrazne ovplyvniť vírusové ochorenia, vrátane COVID-19, alebo akákoľvek iná zmena zdravotného stavu. Pokiaľ sa u vás vyskytlo neočakávané krvácanie mimo cyklu prípadne u vás pretrvávajú poruchy menštruačného cyklu, odporúčame, aby ste sa obrátili na svojho gynekológa,“ uzavrela hovorkyňa.

Viaceré možnosti

To, že nemusí ísť o následok očkovania, tvrdí aj ministerstvo zdravotníctva. To rovnako, ako ŠÚKL tvrdi, že dôvodov môže byť viac. Poukázalo na to, že po vysadení antikoncepcie sa bežne stáva, že menštruačný cyklus nie je pravidelný či menštruácia vôbec nepríde. „Bez potvrdenia lekárom nie je možné identifikovať, že tento stav spôsobilo práve očkovanie, to znamená, že nie je jednoznačne preukázateľné, že problém vyvolala práve kombinácia vakcín,“ uviedol rezort. Poukázal pritom aj na odporúčanie odborníkov, aby sa dali očkovať aj tehotné a dojčiace ženy, pretože výhody prevažujú nad možnými rizikami. A to najmä v prípade, ak má viaceré rizikové faktory, ako je vek, obezita, hypertenzia, chronické ochorenia a podobne.