Sulíkov rezort vstúpi do nového roka so zmenami: Stop malým centom, ďalšie kilečko či nižšia záťaž pre podnikateľov

BRATISLAVA - Rok sa s rokom schádza, a preto je dôležité myslieť aj na legislatívne a iné zmeny, ktoré pre nás naši členovia vo vláde chystajú na nasledujúce 12-mesačné obdobie. To je tiež dôvod, prečo sme sa rozhodli osloviť ministerstvo hospodárstva, ktoré vedie predseda SaS Richard Sulík ako minister. Spýtali sme sa ich na to, aké zmeny sa od 1. januára chystajú alebo aké už nastanú. Tu je ich zoznam.

Stanovisko ministerstva hospodárstva sme nechali v záujme objektívnosti v plnom znení. V rámci podstatných zmien sa Sulíkovo ministerstvo rozhodlo prehovoriť o nasledujúcich veciach:

Ministerstvo hospodárstva SR čakajú v budúcom roku viaceré zmeny, ktoré súvisia s realizáciou programového vyhlásenia vlády SR a v plnení mnohých úloh, ktoré súvisia s podnikateľských prostredím. Veľmi dôležitou činnosťou, ktorej sa Ministerstvo hospodárstva SR intenzívne venuje posledné dva roky, je príprava opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia na základe podnetov podnikateľov a znižovanie byrokratickej záťaže.

Nižšia administratíva pre podnikateľov

Od 1. 1. 2022 vstupujú do platnosti viaceré opatrenia, ktoré by mali pomôcť podnikateľom znížiť administratívnu záťaž. Spomenieme niektoré, ktoré boli v gescii MF SR a MH SR na nich spolupracovalo:

- Novela zákona o účtovníctve rozšíri od 1.1.2022 verejnú časť registra účtovných uzávierok o ďalšie právnické osoby, a to mimovládne neziskové organizácie; upravuje spôsob a formu archivácie účtovnej dokumentácie a elektronického vedenia účtovnej evidencie a zruší sa zaručená konverzia pri skenovaní dokladov, ktorá bola doteraz prekážkou pre elektronickú archiváciu. Od nového roka sa budú do registra účtovných závierok všetky účtovné dokumenty za rok 2021 ukladať už iba v elektronickej podobe.

Zmena v prípade jednocentoviek a dvojcentoviek

- Zároveň od 1.2. 2022 vstupuje do platnosti aj novela zákona o cenách, ktorou sa obmedzí používanie jednocentových a dvojcentových mincí, čo uľahčí život nielen podnikateľom, ale aj bežným občanom.

- Novelou zákona o dani z príjmu sa vytvorili podmienky pre rovnaké zdaňovanie finančného príspevku a gastrolístkov, čo by tiež malo viesť k zníženiu záťaže podnikateľov.

- Novelou zákona o DPH sa vytvorili podmienky pre odstránenie daňových únikov a upravilo sa ručenie za daň.

Ďalšie kilečko a jeho obsah

V týchto dňoch sa ukončili práce na Kilečku 2, t. j. návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia, a ktorý by mal byť v piatok 17. 12. 2021 predložený na schválenie na rokovaní vlády SR a následne predložený do NR SR.

Návrh obsahuje množstvo opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, pričom niektoré opatrenia sú formulované vo forme uznesení vlády SR. Z opatrení spomenieme:

- Novelu zákona o energetike, ktorá okrem iných zmien znižuje počet dní uskladnenia elektrometra po výmene z pôvodných 60 dní, na 30 dní.

- Novelu zákona o živnostenskom podnikaní, kde sa navrhuje predĺžiť lehotu, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť v prípade jej dlhodobého nevykonávania, z dvoch na štyri roky a preklasifikovať živnosť spätú s predajom pyrotechnických výrobkov z viazanej na voľnú.

- Novelu zákona o elektronickom obchode, ktorou sa rozširuje možnosť uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku prostredníctvom elektronických zariadení aj na leasingové spoločnosti,

- Novelu zákona o účtovníctve, ktorou sa mení pre niektoré subjekty povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú uzávierku podľa IFRS

- Novelu zákona o miestnych daniach, ktorou sa zavádza primeranosť zdanenia daňovníkov, v prípade, ak obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov ako je ich bežná trhová cena, dopĺňa sa aj právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku, zjednocuje sa aj princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou

- Novelu zákona o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti, ktorou sa znižuje požiadavka na bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore na päť rokov

- Novelu zákona o spotrebnej dani alkoholických nápojov, ktorou sa vypúšťa podmienka zamestnávať v pracovnom pomere aspoň 10 zamestnancov na to, aby bolo vydané oprávnenie na distribúciu a iné.

Na záver je tu bič na byrokraciu

Na záver je potrebné spomenúť významné opatrenie na znižovanie byrokratickej záťaže, ktoré musia dodržiavať všetky ministerstvá pri predkladaní návrhov materiálov, a to je Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov ONE IN – TWO OUT, ktoré považujeme za „bič“ na byrokraciu a ktoré začína platiť od 1. januára.

Podstata mechanizmu spočíva v tom, že predkladateľ návrhu opatrenia, ktoré zvyšuje náklady regulácie musí predložiť návrh opatrení, ktoré znížia náklady regulácie dvojnásobne. Cieľom MH SR je teda motivovať k tomu, aby administratívna záťaž podnikateľov, sa permanentne znižovala, čo prináša úspory na obidvoch stranách a hlavne pomáha podnikateľom.