Rokovanie VLÁDY: Ministrov rozhádal 500-eurový bonus! Gröhling kritizuje plošné zatváranie škôl

od štvrtka 25. novembra platí na Slovensku núdzový stav a zákaz vychádzania,

od pondelka 29. novembra platí na pracoviskách OTP režim

podľa IFP sa ekonomická aktivita po prvých dňoch lockdownu spomalila, znížila sa mobilita do obchodov a klesli aj tržby v pohostinstve

vláda by dnes mala okrem iného rokovať o 500-eurovom bonuse, na koaličnej rade sa na ňom dohodli, že sa nedohodli, SaS nebude hlasovať za ani proti

Aktualizované 10:46 Zoznam krajín, pri ktorých je pre omikron povinná karanténa, prestáva mať zmysel, dodal Klus. "Slovensko je v tejto situácii závislé od okolitých štátov. Na ich letiská prichádzajú občania z tzv. tretích krajín," podotkol. Treba podľa neho predísť zatváraniu hraníc, pretože to je škodlivé pre občanov aj jednotný trh Európskej únie.

Klus hovorí, že by sa malo vrátiť k trekovaniu mobilných telefónov ľudí, ktorí vracajú z problematických krajín. Efektívna by mohla byť aplikácia eKaranténa, rezort diplomacie má tiež aplikáciu Svetobežka. "Pravda je taká, že absolútne minimum občanov tieto aplikácie využíva," skonštatoval.

Slovensko by malo prediskutovať sprísnenie kontrol na hraniciach a ich ochranu, uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Tvrdí, že treba predísť úplnému zatvoreniu hraníc. Aj keď je omikron potvrdený minimálne v desiatich krajinách Európskej únie, nie je podľa Klusa dôvod na paniku. "Je dobré byť pripravený, lepšie ako byť prekvapený. Keďže je to v schengenskom priestore, naše šance realizovať akékoľvek zásadné zmeny sú dosť obmedzené," povedal štátny tajomník.

Aktualizované 10:20 Na ďalšie otázky minister financií reagoval podráždene. Novinári sa podľa neho na každý návrh pozerajú negatívne a vopred ho odsudzujú na neúspech. "Tak nerobme nič. Spravte si anketu, máte veštecké gule, zjavne viete, ako to bude," reagoval Matovič na margo toho, ako efektívne bude prijatie bonusu. "Strana SaS vyhodnotila, že to takto riešiť nechce, keď to tak vyhodnotíte vy a opozícia, som s tým zmierený," dodal.

Aktualizované 10:12 Matovič k 500-eurovému bonusu

Minister financií sa pred rokovaním vlády vyjadril na adresu 500-eurových poukazov emotívne, dnes ich predloží na vláde. Podľa neho je na ich schválenie hlasov dosť. "Dlhé mesiace sa nerobí nič pre zaočkovanosť najrizikovejšej skupiny ľudí. Vyhodnotili sme, že je lepšie teraz investovať do očkovania seniorov než potom investovať miliardy do ich liečby," povedal. SaS podľa neho návrh vetovať nebude, lebo pochopili, že to nemá zmysel.

Aktualizované 10:08 Gröhling kritizuje plošné zatváranie škôl

Gröhling uviedol, že ho mrzí, že sa zatvárajú školy plošne. Upozornil na prípady, kedy hygienici zatvorili aj školy, kde nebol nikto nakazený. "Sme unikát, keď vyzývame na zatvorené školy," dodal. "Keď máme 70-percentnú pozitivitu, tak poďme riešiť dospelých. Ja stále hovorím, poďme riešiť problém. To však nie je zatvorenie škôl. Poďme riešiť očkovanie," povedal Gröhling. "Ja budem obhajovať každé jedno dieťa, aby mohlo chodiť do školy," dodal. O situácii písal aj na sociálnej sieti.

Aktualizované 10:05 Minister školstva ocenil aktivitu bardejovských študentov, ktorí zorganizovali očkovanie. "Cieľom nie je, aby sme nechodili do školy. To pandémiu nevyrieši, cieľom je, aby sme sa dali zaočkovať," uviedol Branislav Gröhling. "Príde mi veľmi zvláštne, keď študenti vyzývajú na to, že nemajú chodiť do školy," hovorí o plánovanom prosteste študentov minister školstva.

Aktualizované 9:59 "Je to krátka doba na to, aby sme urobili nejaké závery a niečo hodnotili. Musím vidieť trendy. V nemocniciach je o niečo menej ľudí, ale musíme vidieť trendy," uviedol na adresu možného uvoľňovania opatrení Lengvarský. Vláda by mala zhodnotiť situáciu po 10 dňoch.

Aktualizované 9:58 Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský v súvislosti s Matovičovým návrhom 500-eurového bonusu povedal, že on je za akýkoľvek spôsob, ktorý by mohol pomôcť ľuďom k očkovaniu.

Aktualizované 9:53 Oddnes (1. decembra) sa končí pandemická PN a kvôli variantu omikron sa zavádza aj povinná karanténa pre všetkých, ktorí prichádzajú z najviac postihhnutých krajín.

Vláda prerokuje viacero bodov

Ministerstvo dopravy by mohlo tvoriť schémy štátnej pomoci a pomoci "de minimis" pre subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu do 31. decembra 2022. Rezort dopravy predkladá kabinetu aj návrh novely zákona o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve. K obidvom právnym úpravám vláda navrhuje, aby ich parlament prerokovala v skrátenom legislatívnom konaní.

Limit verejných výdavkov schválený NR SR by sa mal premietnuť už do procesu zostavovania rozpočtu verejnej správy pre rok 2023 a následne aj do jeho úprav. Vyplýva to z návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách, ktorý kabinetu predkladá ministerstvo financií. Právna norma nadväzuje na novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá už dlhšie čaká na schválenie v parlamente.

Ministerstvo školstva chce skvalitniť prideľovanie normatívnych finančných príspevkov zriaďovateľom škôl a školských zariadení určených na financovanie osobných nákladov a prevádzkových nákladov. Docieliť to chce prostredníctvom návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Materiál by mala v stredu schváliť vláda.