Vláda schválila BALÍK opatrení: Kontroly budú prísnejšie! Väčšia moc pre hygienikov, pandemická PN sa zruší

Zamestnávatelia tak budú môcť žiadať potvrdenie o očkovaní či prekonaní koronavírusu. Nové protipandemické opatrenia sú miernejšie ako tie, ktoré navrhovali minulý týždeň odborníci z konzília.

Vláda rozhoduje o OPATRENIACH: Situácia je kritická! Zamestnanec by sa mal v práci preukázať očkovaním či testom

Aktualizované 16:23 Krajniak povedal, že ministri za Sme rodina sa pri schvaľovaní opatrení zdržali. Dôvodom je zrušenie výhodnejšej pandemickej PN, resp. jej zrovnoprávnenie s klasickou PN, ktorú Krajniak odmietal, pretože podľa neho zneužívaná nie je a stále má zmysel.

Aktuaizované 16:20 Vládni predstavitelia síce diskutovali aj o možnosti vyhlásenia núdzového stavu, o konkrétnom návrhu však nerokovali, keďže nebol predložený. "Diskusia bola o tom, že možno sa budú musieť v nemocniciach prijať nejaké opatrenia, no zatiaľ sa ukazuje, že sa to dá riešiť iným spôsobom," povedal minister práce Milan Krajniak.

Nový balík opatrení

Premiér Eduard Heger o nich informoval v pondelok po koaličnej rade a ministerstvo zdravotníctva už ukázalo aj legislatívne znenie. Heger pred rokovaním odmietol úvahy, že kabinet zjemňuje pandemické odporúčania odborníkov. Tvrdí, že pracujú s výsledkami konzília, sú pre neho dôležité a chce sa nimi riadiť. Podrobnosti uvedie po rokovaní vlády. Zmeny začnú platiť až vtedy, keď návrh vlády schváli parlament a podpíše prezidentka. Minister zdravotníctva žiada, aby sa návrh prerokoval v zrýchlenom konaní.

Čo sa má v opatreniach zmeniť?

1. Prevádzky budú mať povinnosť kontrolovať opatrenia

Upravuje sa povinnosť prevádzkovateľov kontrolovať opatrenia na predchádzanie ochoreniam a opatrenia pri ohrozeniach verejného zdravia uložené príslušným

orgánom verejného zdravotníctva a na tento účel vyžadovať od osôb preukázanie totožnosti. Ak sa niekto odmietne preukázať, prevádzkovateľ alebo organizátor ho môže odmietnuť pustiť do priestorov zariadenia alebo na hromadné podujatie.

2. Kontroly majú byť prísnejšie

Vláda navrhuje vytvoriť zákonné predpoklady pre nariadenie uzatvoriť prevádzku

počas krízovej situácie. Prevádzku bude môcť uzavrieť regionálny hygienik priamo na mieste počas výkonu kontroly. Okamžite uzatvoriť prevádzku, prípadne jej časť, z dôvodu porušenia nariadených opatrení bude možné až na 30 dní. Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor bude môcť na vykonanie tohto nariadenia požiadať o súčinnosť políciu.

3. Polícia od vás môže žiadať COVID pas, test alebo potvrdenie

Navrhovanými ustanoveniami sa tiež upravuje, aby príslušník Policajného zboru mohol

vyžadovať od fyzických osôb potvrdenie o absolvovaní očkovania, potvrdenie o prekonaní koronavírusu alebo potvrdenie o negatívnom výsledku testu, a to v súvislosti s využitím oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste.

4. Ochrana lekárov a zdravotníkov

Novelou zákona o priestupkoch sa zavádza sa nová skutková podstata, ktorej cieľom je

osobitne postihovať verbálne útoky a znevažovanie poskytovateľov a prijímateľov zdravotnej starostlivosti, ako aj osôb zúčastňujúcich sa na jej poskytovaní. Takéto útoky voči lekárov, sestrám či odborníkom sa v súčasnosti množia najmä pri poskytovaní zdravotnej starostlivost.

Ak osoba urazí zdravotníkov, sfalšuje COVID pass alebo ohrozí poskytovanie zdravotnej starostlivosti, tak by malo byť možné uložiť jej pokutu do 1000 eur. Za priestupky možno v blokovom alebo rozkaznom konaní pokutovať do 500 eur. Za priestupy spáchané počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu by mala byť pokuta do 1500 eur, v blokovom konaní do 700 eur.

5. Zamestnávateľ bude kontrolovať zamestnanca, či spĺňa OTP

Novela Zákonníka práce v tejto súvislosti upravuje povinnosť zamestnávateľa vykonať kontrolou príslušného dokladu (očkovanie, test, prekonanie ochorenia). Ak sa zamestnanec dokladom nepreukáže a v nadväznosti na to zamestnávateľ zamestnanca nevpustí na pracovisko a neumožní mup vykonávanie práce, navrhuje sa ustanoviť právny následok takejto situácie v pracovnoprávnych

vzťahoch.

Novelou sa má umožniť zamestnancovi splnenie povinnosti aj iným spôsobom. Buď mu test zaplatí zamestnávateľ, alebo by mohli byť testy k dispozícii priamo u zamestnávateľa. Až ak zamestnanec odmietne aj tento spôsob, zamestnávateľ aplikuje následok stanovený zákonom. Navrhuje sa, aby sa situácia kvalifikovala ako prekážka v práci na strane zamestnanca (t. j. zamestnávateľ nie je povinný zamestnancovi prideľovať prácu) a bez náhrady mzdy.

Nemožno však vylúčiť, že strany sa dohodnú na inom režime – napr. náhrade mzdy, čerpaní dovolenky. V nadväznosti na úpravu v Zákonníku práce sa navrhuje upraviť štátnu službu v osobitných predpisoch. Ak testovanie odmietne policajt, colník alebo vojak, automaticky dostáva služobné voľno bez nároku na plat.

6. Zrušila sa pandemická PN-ka

Podľa nových pravidiel by sa mala tiež pandemická PN od 1. decembra dostať na úroveň štandardnej PN. Doteraz boli podmienky pandemickej PN výhodnejšie.