Vláda rozhoduje o OPATRENIACH: Situácia je kritická! Zamestnanec by sa mal v práci preukázať očkovaním či testom

Na koaličnej rade sa lídri dokonca zhodli aj na tom, že očkovaní a tí, čo prekonali koronavírus, budú môcť v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Prevádzky budú musieť vyžadovať pravidelné kontroly. Jediným opatrením konzília, ktoré sa dostalo na zoznam zmien, je povinné zavedenie a kontrola COVID pasov.

Aktualizované 15:18 Vyjadrenie Milana Krajniaka po vláde. Podľa jeho slov sa podarilo schváliť dva návrhy, ktoré majú zlepšiť čerapnie prvej pomoci. Krajniak hovorí, že sa vláda na nezrušení pandemickej PN nedohodla. "Boli sme prehlasovaní, preto sme sa traja za Sme rodina zdržali pri hlasovaní," povedal.

Aktualizované 15:14 Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním či testom

Zamestnanec by sa mal pri vstupe do práce preukázať očkovaním na ochorenie COVID-19, potvrdením o prekonaní choroby alebo negatívnym výsledkom testu. Vyžadovať sa to bude môcť aj v prevádzkach. Osobu, ktorá odmietne preukázať svoju totožnosť, by nemali vpustiť do prevádzok či na hromadné podujatie. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s treťou vlnou pandémie ochorenia COVID-19. Návrh schválila vláda na stredajšom rokovaní. Zároveň navrhuje, aby ho parlament prijal v skrátenom legislatívnom konaní.

Aktualizované 13:30 Aktuálne sa v školách prezenčne vzdeláva 89 percent žiakov, dištančným spôsobom 11 percent školákov. Počas stredajšieho rokovania vlády to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlana Síthová. Dáta poskytlo 90 percent škôl. "Situácia je stabilná, nie je dôvod školy zatvárať," uviedla.

Aktualizované 12:45 Minister obrany Jaroslav Naď očakáva diskusiu na rokovaní vlády. On sám je pripravený podporiť opatrenia, ktoré pomôžu zdravotníctvu, vrátane vyhlásenia núdzového stavu. "Samozrejme by som dal výnimku pre očkovaných ľudí," dodal. "Veľmi ma bude zaujímať, čo povedia premiér a minister zdravotníctva, určite však nebudem blokovať opatrenia, ktoré budú smerovať k rešpektovaniu názoru odborníkov," zdôraznil.

Aktualizované 12:32 Vláda bude rokovať aj o vyhlásení lokálneho núdzového stavu. Pred stredajším rokovaním kabinetu to uviedol predseda vlády Eduard Heger. Zároveň odmietol úvahy, že kabinet zjemňuje pandemické odporúčania odborníkov. Tvrdí, že pracujú s výsledkami konzília, sú pre neho dôležité a chce sa nimi riadiť. Podrobnosti uvedie po rokovaní vlády.

Aktualizované 12:25 Richard Sulík uviedol, že SaS nepodporí odporúčania konzília odborníkov v plnom rozsahu. "Niektoré opatrenia nevnímam ako účelné," povedal.

Aktualizované 12:11 Vicepremiérka Remišová uviedla, že podporia všetky návrhy, na ktorých sa na koalícii dohodli. "V prvom rade ide o výhody pre očkovaných, tak aby boli rozumné," povedala Remišová. "Aj keď idete na plaváreň, potrebujete plavky, ak chcete ísť do reštaurácie, musíte byť zaočkovaný a vakcínu vám dáva štát zadarmo."

"Väčšina opatrení konzília by sa mala podľa dohody na koaličnej rade pretaviť do praxe," uviedla pred rokovaním vlády. Čo sa nepodarilo politicky dohodnúť a podľa nej dohodnuté malo byť, je povinnosť zamestnávateľov prejsť od určitej fázy do režimu OTP.

Aktualizované 11:45 O pandemickú PN požiadalo v októbri viac ako 12-tisíc ľudí. "Čo sa týka pozitívnych, podľa údajov NCZI ich bolo priblížne 21 a pol tisíc ľudí," povedal Krajniak s tým, že medzi nimi sú aj deti a seniori, ktorí o PN nežiadajú. "Ale keďže počet pozitívnych je vyšší ako tých, ktorí si o pandemickú PN žiadajú, vyplýva z toho, že pandemická PN nie je zneužívaná."

Aktualizované 11:40 Slovensko sa v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemickou situáciou ocitlo v momente, keď je potrebné urobiť ťažké rozhodnutie. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je presvedčená, že v súčasnom období už nejde o politické rozhodnutie, ale o otázku prežitia.

Ocenila zodpovednosť tých, ktorí počas pandémie rešpektovali opatrenia, ich očakávanie primeraných uvoľnení nariadení vníma ako oprávnené. "Na druhej strane, ak preukázateľne vieme, že s vírusom končia v nemocnici mnohonásobne častejšie nezaočkovaní, je správne rešpektovať hlas odborníkov a opatrenia sprísniť," dodala prezidentka.

ZOZNAM opatrení, ktoré navrhuje koalícia a premiér

Premiér Eduard Heger o zozname opatrení informoval v utorok v noci po koaličnej rade na sociálnej sieti v noci informoval o zozname opatrení, o ktorých má vláda rozhodnúť. Oproti pôvodnému balíku je to obrovský rozdiel a väčšinu odporúčaní odborníkov odignorovali.

Napriek tomu, že si premiér uvedomuje vážnosť situácie, koalíciou navrhované opatrenia sú miernejšie. "Počet nakazených prudko stúpa, Slovensko sa farbí načierno. Rozhodli sme sa preto konať, motivačne, ale aj prísne zároveň," napísal. Na koaličnej rade sa zhodli, že očkovaní a tí, čo prekonali covid, budú v čiernych okresoch môcť navštevovať reštaurácie či ubytovacie zariadenia. Všetko však za pravidelných kontrol dodržiavania opatrení. Otázne je, ako budú tieto opatrenia kontrolovať a či to bude postačujúce. Práve toto opatrenia konzílium zatiaľ neodporúčalo, keďže súčasné opatrenia sa porušujú a ich kontrola je nedostatočná.

Viacero odporúčaní konzília chýba

Medzi navrhovanými zmenami tak chýba napríklad zváženie povinného očkovania pre vybrané skupiny, zákaz osláv, obmedzenie pohybu pre neočkovaných v čiernych okresoch či prerušenie vyučovania v najviac postuhnutých okresoch. Jediným opatrením, ktoré sa dostalo na zoznam zmien, je povinné zavedenie a kontrola COVID pasov. Pribudnúť by však mali oprávnenia pre Úrad verejného zdravotníctva a políciu. Tí budú mať na mieste právo udeliť blokovú pokutu alebo rovno uzatvoriť podnik.

ZOZNAM opatrení, ktoré navrhujú odborníci

Minulý týždeň sa konzílium odborníkov zhodlo na baliku prísnych opatrení, ktoré by podľa nich malo pomôcť stabilizovať už tak kritickú situáciu. Ku koaličným opatrením sa zatiaľ nevyjadrili, keďže nie sú oficiálne. Minister Vladimír Lengvarský ešte v pondelok ráno uviedol, že stojí za návrhmi expertov.

Jedna z členiek konzília Elena Prokopová uviedla, že si vedia predstaviť, že v čiernych okresoch by boli otvorené podniky a reštaurácie pre zaočkovaných a tých, čo COVID prekonali. Podmienkou je však prísna kontrola, ktorá momentálne absentuje. Práve preto toto opatrenia nenavrhli, kým kontroly nebudú účinné.

Po piatkovom rokovaní mimoriadneho krízového štábu dala vyjadrenie hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová. Situácia s epidémiou COVID-19 je vážna. Aj preto sa ministerstvo zdravotníctva predstavilo návrh na zavedenie lokálneho núdzového stavu, pretože situácia v niektorých regiónoch je veľmi vážna. Znamenalo núdzový stav len pre niektoré regióny. Práve obmedzený pohyb pre nezaočkovaných bol jedným n bávrhov konzília, ktorý sa však v zmenách prijatých na koaličnej rade nenachádza. Odborníci si ho predstavujú vo forme zákazu vychádzania tak, ako je definovaný v COVID automate. Výnimky by však boli rozšírené o očkované osoby a tých, čo prekonali koronavírus. Na obmedzenie pohybu, je však potrebné prijať núdzový stav, na ktorý momentálne nie je politická vôľa.