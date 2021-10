Dva nové vrtuľníky využije podľa ministra Naďa aj polícia: Splácať ich začneme budúci rok

Minister obrany Jaroslav Naď

Zdroj: TASR - Martin Baumann

BRATISLAVA - Dva nové vrtuľníky Black Hawk, ktoré SR obstaráva pomocou 50 miliónov dolárov z fondu USA, by mali byť dodané v roku 2023. So splácaním sa začne budúci rok. Okrem Ozbrojených síl (OS) SR ich bude môcť využívať pri špeciálnych zásahoch aj polícia. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).