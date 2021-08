Bizarný prípad z Trakovíc: Muž ukradol pozostatky mŕtvej exmanželky, zobral si ich domov

TRNAVA – Policajtom sa tentoraz ocitol na stole skutočne morbídny prípad krádeže. Muž totiž nedovolene siahol po urne svojej mŕtvej exmanželky. Vraj nevedel, že je to trestné.

Ženu pochovala jej rodina takto pred rokom v obci Trakovice, kde malo byť miesto jej posledného odpočinku. Na výročie jej smrti však jej niekdajší manžel požiadal švagrinú, aby mu miesto ukázala. To čo však nasledovalo, zrejme trúchliaci príbuzní nečakali ani vo sne. Keď totiž muž zostal na pietnom mieste sám, nadvihol náhrobný kameň a urnu s telesnými pozostatkami si previezol do obce, kde býva. V dome následne položil urnu na stôl a zapálil jej sviečku.

Krátko na to však sestra zosnulej nahlásila krádež urny na políciu. Ich podozrenie padlo práve na bývalého manžela, s ktorým bola žena rozvedená 26 rokov. Policajti spolu s trnavskými kriminalistami mu tak zaklopali na dvere a muž sa ku všetkému priznal. "Obvinený konal pod vplyvom alkoholu, v dychu mal približne 0,5 promile. Urnu vrátil a policajti ho umiestnili do cely policajného zaistenia. Pri výsluchu povedal, že netušil, že sa takýmto konaním mohol dopustiť čo i len priestupku. Pozostatky svojej bývalej manželky chcel uložiť do iného hrobu, v obci, kde býva," uviedla trnavská krajská polícia.

Poverený policajt z Leopoldova 63-ročného muža obvinil z prečinu hanobenia mŕtveho a predložil v takzvanom super rýchlom konaní spis na rozhodnutie o vine a treste. V zmysle zákona mu môže hroziť trest od 6 mesiacov až po 3 roky.