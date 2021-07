Kľúčové stretnutie KOALÍCIE: Heger dúfa, že si Kollár "nepostaví hlavu"! Na stole je referendum i testy zadarmo

Predseda parlamentu Boris Kollár chce zaradiť na júlovej mimoriadnej schôdzi cez procedurálny návrh zmeny legislatívy tak, aby sa mohlo vypísať referendum o predčasných voľbách. Okrem toho by mali do júlovej schôdze prediskutovať a predložiť upravený návrh vlády o ochrane verejného zdravia. Voči obom sa líder hnutia Sme rodina ostro ohradil.

Kollár chce ľuďom referendum umožniť

Referendum by podľa Kollárových slov mohlo byť na jeseň. Ľudia musia podľa neho dostať možnosť vyjadriť sa v referende. "Keďže ústavný súd v súlade so zákonom rozhodol, že v tejto forme sa nemôže konať, vypočuli sme si odporúčanie ústavného súdu aj pani prezidentky. Jediná možnosť, ako naplniť to, aby sa mohli ľudia v referende vyjadriť, či skrátia volebné obdobie, je zmena zákona v parlamente," povedal Kollár.

Návrh na zmenu legislatívy chce tiež zaradiť na mimoriadnej júlovej schôdzi. Kollár chce urobiť všetko preto, aby mali ľudia aj do budúcna možnosť vyjadriť sa v referende. "Uvidíme, ako sa k tomu postavia moji koaliční partneri, ako sa k tomu postaví opozícia, či za tento návrh zákona zahlasuje," skonštatoval.

Premiér verí, že si Kollár "nepostaví hlavu"

Premiér Eduard Heger chce o prípadných zmenách Ústavy SR diskutovať, verí, že si predseda parlamentu Boris Kollár "nepostaví hlavu". Referendum o predčasných voľbách, ktoré chcela iniciovať opozícia, je podľa neho dôkazom jej strachu z očisty. "Ja veci riešim, budem diskutovať. Verím, že si hlavu nepostaví, že budeme mať súdnosť. Ústavný súd sa jasne vyjadril, sú tu nejaké možnosti, parlament má nejaké pravidlá, na základe ktorých môže predkladať a rokovať," reagoval premiér na otázku novinárov, ako bude postupovať, ak si Kollár "postaví hlavu" a bude chcieť v parlamente podporiť zmenu ústavy.

Opozícia chcela referendom podľa Hegera dosiahnuť svoj návrat k moci. "Politici, ktorí iniciovali referendum, teda opozícia, to robia len preto, aby sa dostali k moci a zastavili očistu polície, súdnictva a prokuratúry," zopakoval. Otázkou zmeny ústavy a diskusie o referende by sa mala zaoberať aj pondelková koaličná rada.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu (7. 7.) uviedla, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by NR SR rozhodla o zmene ústavy a následne prijala uznesenie, ktorým by požiadala o jeho konanie. Označila to za jedno z možných riešení po rozhodnutí Ústavného súdu SR, podľa ktorého je navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR protiústavná.

Kollárovci zablokovali vládny návrh zákona

Kollár ešte začiatkom júna kritizoval vládny návrh zákona, ktorý mal regulovať používanie COVID pasu na Slovensku a s ním spojené výhody pre zaočkovaných. Napriek tomu, že ho ministri za Sme rodina na rokovaní vlády schválili, kollárovci ho zablokovali. "Ja nie som minister na vláde, my prijímame návrhy v parlamente," odpovedal Kollár na otázku, prečo tak urobili. Kollár hovorí, že by návrh podporili, ak by boli testy zadarmo a pandemická situácia by bola výrazne horšia. Koaliční partneri by mali v rámci tohto zákona riešiť aj tému preplácania testov na nový koronavírus.

Podľa hnutia ide de facto o zavedenie povinného očkovania. Minister zdravotníctva uviedol, že to nie je pravda a ide o dezinformáciu. "Chcel by som reagovať na dezinformáciu, ktorá vznikla, neviem z akého dôvodu. Je o tom, že ideme zavádzať nejaké plošné alebo povinné očkovanie. Chcel by som všetkých ubezpečiť, že to tak nie je a ani nebude," uviedol vtedy k téme.

Strana SaS tomu nerozumie, keďže na koaličnej rade o tom diskutovali hodiny. Igor Matovič skritizoval SaS a hovorí o sociálnom revolveri. Vládny návrh zákona hovorí o očkovaní a testovaní a podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov. Vládna novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa týka využívania COVID preukazov, tzv. GreenPassov.