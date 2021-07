Problémy s očkovaním! Hlavný lekár župy chce ministrovi vypovedať poslušnosť: Mobilizácia ľudí

Víkend sa pre bratislavskú župu, ako už niekoľký víkend po sebe, niesol v znamení očkovania. Tentokrát však museli riešiť veľmi pálčivý problém – množstvo ľudí napriek pozvánkam na očkovanie neprišlo. Podľa bratislavského kraja za to môže zrejme aj fakt, že dovolenková sezóna je v plnom prúde. Pre kraj by to však znamenalo, že vakcíny, ktoré rozmrazili a nevyužili by sa, by museli vyhodiť. A preto sa rozhodli pre odvážny krok.

„Vravím nášmu komunikačnému guru Miškovi Feikovi - je čas! Spustime plán, o ktorom sme posledné dva týždne debatovali, plán bezbariérového očkovania! Využime, že tu máme kapacity, lekárov, sestry, vakcíny, a vravím Michalovi, o-pa-tr-ne to dajme vedieť verejnosti,“ napísal na sociálnej sieti lekár bratislavského kraja Tomáš Szalay. Ako dodal, ich komunikačný guru pripravil status, ktorý sa takmer okamžite stal virálnym. Szalaya v tej chvíli zalial „studený pot“, pretože sa obával tsunami ľudí, ktorí možnosť bezbariérového očkovania využijú. „To som ešte tŕpol, že tí, čo neprišli včera, budú chcieť prísť dnes (v nedeľu 4. júla – pozn. redakcie). Michala som sa spýtal, čomu nerozumel v slove “opatrne”, ale to už bolo v tej chvíli aj tak jedno,“ konštatoval Szalay.

Obrovský záujem

Z toho dôvodu sa rozhodli pre viaceré zmeny – z piatich registračných miest urobili osem, pričom pre tých, ktorí mali SMS pozvánku na očkovanie, vytvorili samostatný rad s primeranou prednosťou. Postupne sa popoludní, keď sa informácie o ponuke župy dostali aj medzi masy ľudí, začal priestor pred štadiónom zapĺňať. „SMSkoví čakali maximálne 5-7 minút, aj to často preto, lebo prišli v predstihu. Neregistrovaných sme zvládli zaregistrovať do polhodiny. K večeru sa to natiahlo asi na 40 minút. Ale keďže dnes bolo príjemne, slnko sa často skrylo za mraky, bolo to znesiteľné čakanie a myslím, že to veľmi pohodovo brali aj ľudia,“ dodal Szalay s tým, že ku koncu dňa sa im na Národnom futbalovom štadióne podarilo zaočkovať takmer tisíc ľudí bez SMS pozvánky.

Ako vysvetlil, časť z nich nechcela cestovať kvôli druhej dávke vakcíny na opačnú stranu republiky. Avšak, vyše 500 Slovákov prišlo na prvú dávku. Ich priemerný vek bol 33 rokov. V pondelok očkovali najmä deti vo veku 12-15 rokov. Z 1600 pozvaných neprišlo zhruba 10 percent, avšak, podarilo sa im zaočkovať spolu 1250 ľudí bez SMS. Medzi nimi 283 detí, 251 adolescentov vo veku 16 až 18 rokov, a k tomu všetkému aj 719 dospelých, z toho 448 prvou dávkou. „Záujem ma príjemne prekvapil,“ priznal Szalay.

Dobré správy

Ak ste tento víkend nestihli špeciálnu ponuku a Deň otvorených dverí v očkovacom centre, nezúfajte. Tomáš Szalay totiž všetkých ubezpečil, že rovnaká akcia sa bude „konať“ aj nasledujúci víkend. V ponuke bude Pfizer.

Problémy nekončia

Szalay v statuse na sociálnej sieti, kde informoval o možnosti bezbariérového očkovania, upozornil na viacero problémov. Tie sa týkajú napríklad zdĺhavého nahadzovania informácií tých ľudí, ktorí prišli na očkovanie bez pozvánky. „Jeden z registračných počítačov bol náš centrálny, v ktorom je zasunutá lekárska karta; cez ňu prebieha komunikácia s eHealthom. Vďaka tej karte sa práve na tom jednom počítači dajú nezaregistrovaní ľudia nahadzovať rýchlejšie, pretože podľa rodného čísla si to stiahne väčšinu osobných údajov,“ vysvetlil Szalay, pričom poukázal na jeden vážny problém. Od februára totiž podľa vlastných slov viackrát žiadal kompetentné inštitúcie, aby do očkovacích centier dodali tzv. „vakcinačné karty“. Tie by pre očkovacie centrum znamenali výrazne uľahčenie situácie, pretože by mali informácie o očkovaných a o tých, ktorí na vakcínu ešte len čakajú. „Prispieva to k môjmu názoru, že očkovanie na župe sme zvládli NAPRIEK ich neochote riešiť naše problémy,“ konštatoval Szalay nahnevane.

Okrem toho poukázal aj na ďalší fakt. Ľudia sa totiž čoraz viac informujú o možnosti kombinácii vakcín. Požiadavka je najmä na preočkovanie Pfizerom po vakcíne od AstraZenecy. Podľa Szalaya totiž ministerstvo sľubovalo, že k tejto téme vydá usmernenie, no do dnešného dňa sa tak nestalo. Poukázal pritom na fakt, že v zahraničí, dokonca aj v Českej republike je sa to dá. „Nie je etické odopierať ľuďom tento postup. Keďže márne prešiel ďalší týždeň, a kontaktovali ma ďalšie desiatky očkovancov, rozhodol som sa vás požiadať o účasť na guerilla lobbingu. Hovorím to každému, kto sa na mňa s touto otázkou obrátil. Napíšte, prosím, mail ministrovi zdravotníctva (minister@health.gov.sk), a požiadajte ho, aby umožnil v indikovaných prípadoch na základe lekárskeho odporúčania kombinovanie vakcín,“ apeluje na ľudí s tým, že si je vedomý, že maily ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému triedi asistentka. „Ale keď ich príde fakt veľa, nebude to môcť ignorovať. Ja som za dva mesiace (sám) neuspel. Tak hádam s vašou podporou by sa to mohlo podariť...,“ uzavrel.