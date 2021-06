Ďalšie DETAILY exkluzívneho prieskumu politických strán: Kto sú aktuálni voliči a aj o tom, kto rástol najviac!

V rýchlosti si len zhrnieme, že podľa posledných dát z Actly je na čele stále Hlas-SD Petra Pellegriniho s 22,5 percentami. Prekvapil ale Smer-SD, ktorý predbehol už aj doteraz druhú SaS a so 14,8 percentami sa umiestnil za Hlasom. Na treťom mieste je teda SaS s 11,6 percentami, nasleduje OĽaNO s 8,3 percentami, Progresívne Slovensko so 7,5 percentami.

Pod hranicou siedmich percent je prekvapujúco s nárastom na 6,3 percenta KDH, no pohoršila si aj Sme rodina, ktorá už balansuje na piatich percentách. Nárast hlási aj strana exkotlebovcov Republika, ktorá by sa prvýkrát s 5,4 percentami dostala do parlamentu.

Dnes sa pozrieme aj na ďalšie čísla. Zaujímavá je napríklad sekcia, či by respondenti vôbec išli voliť. Tých rozhodnutých pre voľby je 60 percent, tých skoro rozhodnutých je 26 percent. Tých, čo by pravdepodobne nešli voliť je 8 percent a tých, ktorí by určite nešli voliť 6 percent.

Zdroj: Actly

V poslednom prieskume je 52 percent žien a 48 percent mužov. Zastúpenie majú skôr ľudia od 30 do 49 rokov so slovenskou národnosťou. Najviac respondentov pochádzalo z Prešovského a Košického kraja.

Zdroj: Actly

Kto rástol a klesal za posledný polrok

Najväčšiu zmenu v politických preferenciách zaznamenala strana Smer –SD s najlepším výsledkom od vzniku strany Hlas. Smer zrejme posilnili najmä nestáli voliči strany Sme rodina, ktorá klesla takmer na úroveň z konca roka 2020. Aj v júni pokračoval kontinuálny pokles OĽaNO a mierny nárast KDH.