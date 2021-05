Najnovší Matovičov bonmót prekvapil aj samotného exministra práce: Veď pred rokom nás s tým poslali preč!

BRATISLAVA - Minister financií a vicepremiér Igor Matovič (OĽaNO) avizoval cez status o mesiaci máj zvyšovanie rodičovského príspevku v záujme vyššej pôrodnosti. Bývalý minister práce Jozef Mihál, ktorý sa angažoval aj v koalícii PS/Spolu ho však mal už predbehnúť, a to minulý rok. Bolo to prakticky na začiatku pandémie a Matovičovho vládnutia. Matovič vtedy reagoval ale úplne odlišne!

Sám Mihál priznal, že nespoznáva najnovšie zverejnený status Matoviča o podpore mladých rodín. "Čítam dobre dnešný Matovičov status, v ktorom srdcervúco opisuje, ako má osamelá matka problém prežiť z jedného platu, z minimálnej mzdy, dnešných prídavkov na deti a daňového bonusu?" pýtal sa exminister ešte z vlády Ivety Radičovej.

S jeho návrhom súhlasil dokonca aj už dnešný premiér Heger

Mihál, aj keď sa s podporou PS/Spolu do parlamentu nedostal, chvíľu pôsobil po boku ministra práce Milana Krajniaka ako štátny tajomník. Zúčastňoval sa tiež koaličných rád, kde dokonca tento návrh priniesol ešte pred rokom! "Krátko po mojom vymenovaní za štátneho tajomníka som na koaličnej rade - bolo to niekedy koncom marca 2020 - navrhoval zvýšenie pandemického ošetrovného pre osamelé matky. Z dnešných 55% hrubej mzdy na aspoň 70% hrubej mzdy. Po polhodinovej diskusii súhlasili všetci, napríklad aj vtedajší minister financií Heger so svojim tímom," popísal Mihál.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Matovič nemal čas a odkázal, že sa to bude zneužívať!

"Vtedajší premiér Matovič sa potuloval po Úrade vlády a na rokovanie prišiel neskôr. Vypočul si, že sme sa bez neho dohodli na zvýšení pandemického ošetrovného pre osamelé matky, chvíľu rozmýšľal a zaznelo kategorické: "Ne. Bude sa to zneužívať."," vyšplechol pravdu do očí vicepremiérovi Matovičovi Mihál.

Zdroj: Facebook/Jozef Tirak Mihál

Matovič avizoval svoj návrh daňovo-odvodovej reformy na sociálnej sieti s tým, že Slovensku chýbajú pre koronakrízu v rozpočte miliardy eur a ak sa má krajina zmeniť na sociálny a prorodinný štát, nemôže to urobiť na ďalší dlh. „To znamená, že na časť pokrytia nákladov by sme potrebovali, áno, zvýšiť DPH,“ uviedol. V sobotu (1. 5.) pritom Matovič napísal, že vyššie dane a odvody môžu zo Slovenska vyhnať ešte viac ľudí.

Matovič ako príklad uviedol život osamelej matky s dvoma deťmi pracujúcej za minimálnu mzdu. Za svoju mesačnú prácu spolu s dvoma prídavkami na deti a dvoma daňovými bonusmi na deti dostane podľa ministra zhruba 606 eur v čistom. "Môj vysnívaný 'sociálny štát' po daňovo-odvodovej reforme, ktorú od leta chystám, tejto istej matke poskytne zhruba 1021 eur mesačne," tvrdí Matovič. Zároveň uviedol, že ak býva rodina sama v prenajatom byte za 450 eur mesačne, matke zostáva na troch ľudí a na všetko ostatné 156 eur na mesiac. "Po daňovo-odvodovej reforme, ktorú chcem v dohľadnej dobe ľuďom predstaviť, by tejto matke zostalo na mesiac už 571 eur miesto 156 eur," poznamenal minister.