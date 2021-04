KORONAVÍRUS Lengvarský na koberčeku u Čaputovej: Zaujíma ju doteraz nezverejnená zmluva o nákupe Sputnika!

Vladimír Lengvarský a Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Škandál, ktorý vyvolali náhle cesty ministra financií Igora Matoviča do Ruska a do Maďarska, a to dokonca bez diplomatov, spôsobil veľké otázniky aj v zahraničnopolitickej situácii. Otázkou je tiež, ako to bude s nakúpenými ruskými vakcínami Sputnik V, ktorých zmluva naďalej zostáva neverejná. Zmeniť to chce prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá si aj kvôli zmluvám o Sputniku pozvala na koberček nového ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nom. OĽaNO).