Konferencia biskupov považuje povolenie návštev kostolov za krok správnym smerom

Kramara dodal, že sú radi, že sa vláda rozhodla legálne garantovať aspoň možnosť individuálnej pastorácie. "Z rozhodnutia vyplýva, že cesta do a z kostola dostala výnimku zo zákazu vychádzania. Kto bude chcieť, môže sa aspoň súkromne pomodliť v kostole, za dodržania platných hygienických predpisov. Doteraz sa, žiaľ, opakovane stávalo, že polícia kostoly zatvárala," uviedol Kramara. Informovala o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska.

"Máme nádej, že čo najskôr dôjde aspoň k čiastočnému uvoľneniu úplného zákazu verejných bohoslužieb," povedal Kramara. Podľa neho aj zvažovaný spôsob v exteriéri by bol pravdaže lepší, než teraz platný úplný zákaz.

Vláda v stredu schválila ďalšiu výnimku zo zákazu vychádzania, platiť bude na cestu na účel individuálnej duchovnej starostlivosti a cestu späť. Dodržiavať sa však budú musieť protiepidemiologické opatrenia stanovené vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR. Kostoly bude možné navštíviť na tento účel od štvrtka 1. apríla.

Okrem toho v stredu tiež parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.