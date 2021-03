Mimoriadny DEŇ demisií: VLÁDNA KRÍZA vrcholí! Po Sulíkovi končí aj Kolíková, odchodom z koalície hrozí aj Kollár

Kollárovo ultimátum: VLÁDNA KRÍZA musí skončiť do týždňa! Sme rodina inak odíde z vlády a vyzve na predčasné voľby

VIDEO Za ľudí k aktuálnej situácii

VIDEO Boris Kollár prvýkrát pohrozil odchodom z vlády, ale aj predčasnými voľbami

13:45 Prezidentka prijme demisiu Kolíkovej o 16-ej.

13:30 Remišová povedala, že z ich strany si už nevie predstaviť väčšiu snahu, aby vláda vydržala. "Keby som ja podala demisiu, to znamená, že by sme odišli z vládnej koalície. Je to tak závažné rozhodnutie, že nejaký čas si môžeme nechať," vysvetlila šéfka najmenšej strany to, prečo nepodala teraz demisiu aj ona.

13:19 Kolíkova nechce komentovať narážky Matoviča na to, že je prepojená na vlády Smeru. "Nechám si to na koaličné rokovania," povedala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

13:18 Šeliga tvrdí, že jeho funkcia je k dispozícii. Ak dôjde k tomu, že Remišová podá demisiu, podá ju aj podpredseda parlamentu.

13:15 Remišová pripustila, že oznámi svoju demisiu v prípade, že bude vidieť, že koaličné rokovania nikam nevedú. Deadline je pondelok, v utorok má pokračovať schôdza. "Dúfam, že sa to nestane," povedala. Dodala, ž koalíciu štyroch strán považuje za najlepšie riešenie vládnej krízy.

13:12 Končí aj Kolíková

Veronika Remišová oznámila, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková končí ako šéfka rezortu. S týmto rozhodnutím však šéfka Za ľudí nesúhlasí. "Je to jej osobné rozhodnutie," uviedla Remišová, ktorá takisto pripustila svoj odchod. Demisiu podala Kolíková dnes ráno, verí, že kríza sa skončí a je pripravená sa na rezort v prípade rekonštrukcie vrátiť.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

12:50 Nadácia Zastavme korupciu považuje prípadné vytvorenie postu vicepremiéra pre boj s korupciou za nadbytočné. Uviedla to riaditeľka nadácie Zuzana Petková.

12:13 Kollár pripustil odchod z vlády

Boris Kollár uviedol, že ak sa do týždňa situácia nevyrieši, z vlády odíde aj hnutie Sme rodina a vyzve aj na predčasné voľby. "Predstúpim pred ľudí, poviem, že nebudem sa tohto cirkusu zúčastňovať a odchádzam preč. A nebudem ľuďom klamať, poviem, že poďme do predčasných volieb Aj naďalej však verí, že sa situácia vyrieši," povedal Kollár na tlačovke k prerušenej schôdzi parlamentu.

VIDEO Vyjadrenie Richarda Sulíka po podaní demisie

11:57 V súvislosti s koaličnou krízou poznamenal šéf poslaneckého klubu Šipoš, že SaS konečne pochopila potrebu prijať nejakú mieru sebareflexie. Uvidí sa podľa neho, či tak urobí aj strana Za ľudí. Pripomenul, že premiér už avizoval ochotu pozvať partnerov za rokovací stôl. "Základ je, aby partneri pochopili, že každý musí urobiť nejaký ústupok," poznamenal.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Na otázku, či je v hre vytvorenie postu vicepremiéra pre boj s korupciou, ktorý by mal Matovič zastávať, neodpovedal. "Nechcel by som nič vylučovať ani potvrdzovať. Všetko je súčasťou rokovaní," uviedol. Nepovedal ani to, či premiér podá demisiu už v stredu (24. 3.), keď vyprší ultimátum zo strany SaS. Tá podmienila jeho demisiou zotrvanie v koalícii. Pripustil, že ak by SaS odišla, dvere na rokovania by jej v budúcnosti nezavreli.

Šéf klubu OĽANO by preferoval pokračovanie podľa výsledkov parlamentných volieb. "Všetky veci sú podľa mňa otvorené, malo by sa nastaviť spravodlivé prerozdelenie aj rezortov, aj pozícií. Každý by si mal uvedomiť, koľko percent a aký mandát získal," reagoval na otázku, či sa bude otvárať koaličná zmluva a meniť rozdelenie ministerstiev.

11:49 "Venovať sa vlastným egám a vlastným preferenciám je luxus, ktorý si počas pandémie nemôžu dovoliť zodpovední politici," napísala Nicholsonová na sociálnej sieti.

Zdroj: Facebook/Lucia Ď. Nicholsonová

11:15 Prerušenie aktuálnej schôdze je potvrdením, že nielen vládna koalícia, ale aj inštitúcie štátu sú v totálnom rozklade. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru Robert Fico. Nerozumie, prečo sa do pléna predložili návrhy legislatívy, ktoré mali riešiť pandemickú situáciu a mali sa prebrať v zrýchlenom režime. Smer sa preto obracia na troch najvyšších ústavných činiteľov, aby ľuďom vysvetlili, čo sa deje.

11:13 Pomoc ľuďom sa pre vládnu krízu odkladá, štát nie je schopný pomôcť občanom len preto, že koaličné strany ani po mesiaci vládnej krízy nie sú schopné dohody. Vyhlásil to nezaradený poslanec a expremiér Peter Pellegrini v súvislosti s týždňovým prerušením aktuálnej schôdze parlamentu.

11:04 Na ťahu je premiér

Zdroj: Facebook/Richard Sulík

10:54 O jednej ohlásilo talčovku Za ľudí.

10:45 Sulík podal demisiu preto, aby som otvoril cestu pre odchod Matoviča z vlády. "Toto bola jeho podmienka. Vyvodzujem aj ja politickú zodpovednosť za stav, v akom sa vláda nachádza," povedal Sulík. Dúfa, že čoskoro vládu povedie nový premiér. "Nemôžeme si dovoliť prešľapovať na mieste. Potrebujeme sa posunúť vpred," hovorí Sulík.

10:35 Igor Matovič nemal ďakovný prejav tak, ako pri Marekovi Krajčím alebo Milanovi Krajniakovi. Z paláca odišiel skôr.

10:23 "Podanie demisie chápem ako vyvodenie vlastnej politickej zodpovednosti za situáciu v rezorte alebo ako politické gesto adresované ostatným partnerom vo vláde," uviedla prezidentka s tým, že verí, že jeho gesto urýchli ukončenie krízy.

VIDEO Sulík podal demisiu

10:21 Ocenila aj Sulíkov nadrezortný prístup a prijatie tzv. Sulíkovho kilečka. "Pomohlo podnikateľom ušetriť na nákladoch viac ako sto miliónov eur. Považujem preto za nevyužitú príležitosť, že viaceré vaše ďalšie iniciatívy ako napríklad odškodňovací zákon pre podnikateľov nedostali takú podporu, aby mohli priniesť reálny prspech podnikateľov a celej našej spoločnosti," povedala prezidentka.

Zdroj: Topky/Maarty

10:18 "Boli ste pri tom, keď vláda po vypuknutí koronakrízy prijala sedem základných opatrení na pomoc slovenskej ekonomike. Ekonómovia s odstupom času skonštatovali, že išlo o správne opatrenia prijaté v správnom čase, lebo vďaka nim nedošlo k nenapraviteľným ekonomickým a ľudským škodám," skonštatovala prezidentka.

Zdroj: Topky/Maarty

10:09 Čaputová poďakovala Sulíkovi za vedenie ministerstva hospodárstva a uviedla, že aj podľa ekonómov bol rezort vedený dobre a prijaté boli dobré opatrenia. "Vážim sa, že ste sa výrazným osobným nasadením venovali tomu, aby váš rezort vo veľmi náročných podmienkach pandémie plnil svoje úlohy a udržal slovenské hospodárstvo v čo najlepšom stave," uviedla.

10:00 Prezidentka Zuzana Čaputová prijala demisiu Richarda Sulíka. Ministerstvo hospodárstva dočasne povedie minister dopravy Andrej Doležal. Ten v súčasnosti dočasne vedie aj ministerstvo práce.

Zdroj: Topky/Maarty

9:55 Kollár prerušil schôdzu

Vládna kríza paralyzuje aj parlament. Boris Kollár prerušil v úvode piateho dňa 25. chôdzu. "Prerušil som schôdzu kvôli tomu, aby som cirkus z vlády nepreniesol do parlamentu. Chyba je na našej strane, musíme to upratať alebo sa slušne rozísť," Pokračovať by mala o týždeň v utorok, teda 30. marca. Budúci týždeň by podľa jeho slov mali postupovať v zmysle schváleného programu.

"Radšej, nech je týždeň pokoj. Môžete povedať čokoľvek na našu koalíciu, ale nebudete môcť povedať, že v tomto pléne má Kollár neporiadok," dodal.

9:50 Dobre bude

Premiér Igor Matovič na sociálnej sieti zverejnil tajomný status s odkazom "nebojte sa, dobre bude". Či narážal na vládnu krízu, alebo pandémiu, nie je jasné.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

9:45 V hre je stále rekonštrukcia vlády, možné je otvorenie koaličnej zmluvy či vláda bez SaS.

Matovič chce nový post

Šéf ministerstva životného prostredia Ján Budaj za OĽANO v pondelok večer v relácii televízie TA3 potvrdil, že premiér Igor Matovič chce vo vláde zotrvať a má záujem o funkciu podpredsedu vlády pre boj s korupciou. Richard Sulík v stanovisku uviedol, že ak by Matovič viedol niektoré z existujúcich ministerstiev patriace OĽaNO, ponuka na jeho demisiu je bezpredmetná. Demisiu však už podal a nie je jasné, či by bol Matovičov prípadný nový post dôvodom na odchod SaS z vlády.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Korčok sa už zrejme lúči

Ultimátum Sulíka však trvá do zajtra. Šéf liberálov už odstúpil, teraz je rad na Matovičovi. Ak však vo vláde ostane, SaS zrejme odíde. Pomaly sa lúči aj šéf diplomacie. "Dobré ráno Vám želám domov z Bruselu. Vyčistiť hlavu v týchto dňoch ozaj pomáha. V tomto parku "Cerquaintaire" som behával počas mojich bruselských čias a vzhľadom na vládnu krízu to vyzerá tak, že doma som dobehal. Som na to pripravený," uviedol Korčok na sociálnej sieti.

Vládna kríza

Premiér v nedeľu oznámil ochotu odísť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Podmienil to odchodom vicepremiéra Richarda Sulíka (SaS) z vlády, odstúpením Márie Kolíkovej i Juraja Šeligu (obaja Za ľudí) z funkcií, aj odchodom šéfky zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej (SaS). OĽaNO chce, aby mu SaS vrátila jeden ministerský post, ktorý strane po voľbách prenechalo, no s tým SaS nesúhlasí.

Sulíkovou demisiou SaS podľa neho splnila premiérove personálne požiadavky a môže dôjsť k rekonštrukcii vlády. SaS a Za ľudí naďalej trvajú na výmene premiéra. Za ľudí ešte neoznámila svoj ďalší postup. Šéfka strany Za ľudí Veronika Remišová vyzvala partnerov, aby sa vrátili k rokovaciemu stolu. Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. Zo súčasného kabinetu už odišli Marek Krajčí a Milan Krajniak. Všetci členovia koalície hovoria, že by radi zachovali jej súčasné zloženie, predčasné voľby odmietajú.