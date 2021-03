Jazda pod vplyvom alkoholu: Opitá vodička spôsobila nabúranie viacerých vozidiel

Policajti ju v stave ťažkej opilosti obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných úkonov umiestnili v cele policajného zaistenia. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Michal Szeiff.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

Vodička Audi Q5 podľa doterajších informácií počas jazdy narazila do zaparkovaného vozidla značky Jeep Compas a následne do idúceho volkswagenu. Bezprostredne potom narazila do zaparkovaného vozidla Škoda Scala. To potom narazilo do zaparkovaného vozidla Seat Cordoba, ktoré v dôsledku nárazu poškodilo pred ním stojace vozidlo Mazda 3.

Zdroj: Facebook/ Polícia SR - Bratislavský kraj

"V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, vec sa realizuje v tzv. super rýchlom konaní," uviedol Szeiff. Polícia zároveň apeluje na vodičov, aby pred alebo počas jazdy nepožívali alkohol ani iné návykové látky.