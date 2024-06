Môžete zameniť cvičenie za sex? Odborníci v tom majú jasno: Iba ak dodržíte túto DRASTICKÚ podmienku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Stovky používateľov Redditu zvažovali, či možno sex skutočne počítať ako cvičenie. „Cvičenie kratšie ako päť sekúnd? Do pekla, nie,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. Fyzioterapeut so sídlom v Spojených arabských emirátoch Kieran Sheridan s týmto názorom súhlasí. Podľa jeho slov to totiž závisí od intenzity. „Je to možné, ale vyžadovalo by si to príliš veľa úsilia a času. Možno sa budete musieť zamerať na nejaké svaly,“ povedal pre denník Daily Star. Podľa Sheridana počas šesťminútového sexu spálite asi 21 kalórií. Aby to bolo efektívne, musíte si dopriať sex až trikrát alebo štyrikrát denne po dobu pol hodiny. To by sa rovnalo 315 až 420 spáleným kalóriám za deň.

(Zdroj: Getty Images)

Je preto zrejmé, že držať sa tradičnejšieho cvičebného plánu, ktorý vyhovuje vášmu telu, môže byť múdrejšie. Praktický lekár Lawrence Cunningham tiež vyzval fitness fanatikov, aby si dvakrát rozmysleli, či vymenia činky za sex. „Aby sa to ‚počítalo‘ ako mierne cvičenie, sexuálna aktivita by musela byť intenzívna a trvalá, podobne ako rýchla chôdza alebo bicyklovanie, čo sa stáva len zriedka,“ uviedol. „Intenzita a trvanie fyzickej aktivity počas sexu sa môže výrazne líšiť a zvyčajne nespĺňa úrovne kardiovaskulárneho alebo silového tréningu odporúčané pre zdravotné prínosy,“ dodal.

Obaja odborníci však uznali, že pohlavný styk má množstvo zdravotných výhod, aj keď nejde o alternatívu k cvičeniu. Pravidelný sex zvyšuje hormóny dobrej nálady, ako je oxytocín a serotonín. Jedna štúdia dokonca zistila, že môže posilniť váš imunitný systém. Sheridan uviedol: „Sex nielenže zvyšuje libido a intimitu, ale rozvíja aj zdravotné výhody, ako je zlepšenie spánku, nižší krvný tlak, zlepšenie imunitného systému a môže eliminovať úzkosť.“ Cunningham dodal, že vyvážený prístup, zahŕňajúci pravidelné kardiovaskulárne a silové cvičenia, spolu s ďalšími opatreniami v oblasti životného štýlu, poskytuje najlepšie zdravotné výhody.