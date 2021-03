Medička Zuzka testuje v bratislavskej MOMke: FOTO Opísala aj naozaj nepríjemné chvíle

BRATISLAVA - Medička Zuzka sa hrdo postavila do prvej línie boja s novým koronavírusom, ktorý už rok sužuje Slovensko. Ako sama skonštatovala, počas svojho pôsobenia v bratislavskej MOMke sa naučila veci, na ktoré ju štúdium nepripraví.

„Za túto príležitosť som veľmi vďačná, práca v mobilnom odberovom mieste je pre mňa veľkým prínosom,“ hodnotí piatačka na Slovenskej zdravotníckej univerzite Zuzana Fandlová, ktorá študuje všeobecné lekárstvo.

Medička pomáha zdravotníkom v MOMke v bratislavskej AGEL Clinic. Za túto prácu vďačí najmä náhode. „Na facebooku som objavila ponuku v skupine pre študentov medicíny, kde hľadali medikov na výpomoc pri testovaní. Skúsenosti s testovaním som doposiaľ nemala, ale povedala som si, že nemám čo stratiť a na túto ponuku som zareagovala. Som veľmi vďačná za to, že si ma vybrali a že ma vo všetkom riadne zaškolili,“ povedala študentka s tým, že už nabrala cenné skúsenosti.

Zdroj: AGEL SK a.s.

„Táto práca je pre mňa zaujímavá najmä tým, že môžem svojou troškou pomôcť v tejto zložitej situácii spôsobenej pandémiou koronavírusu a že mám možnosť pracovať v odbore, ktorý študujem. Za najväčší prínos považujem priamy kontakt s lekármi, sestrami, sanitármi a celkovo celým zdravotníckym personálom nemocnice AGEL,“ vysvetlila.

Stretla sa aj s nepríjemnými ľuďmi

Aj keď práca pri testovaní v mobilnom odberovom mieste môže vyzerať monotónne, nie je tomu tak. „Každý deň je iný a niečím zaujímavý a obohacujúci. Práca s ľuďmi je veľmi náročná, a preto sú občas aj dni, kedy k nám zavíta človek, ktorý je z tejto situácie už unavený a svoju nespokojnosť si vybije na nás. Tých príjemnejších situácii je však, našťastie, stále neporovnateľne viac. Sú to každodenné milé gestá od ľudí, slová ich vďaky, prípadne drobné pozornosti. Zaujímavé sú pre mňa tiež stretnutia so známymi osobnosťami, ktoré sa k nám chodia pravidelne testovať a s ktorými mám možnosť prehodiť pár slov,“ opísala medička.

Zdroj: AGEL SK a.s.

Ako vyzerá Zuzkin bežný pracovný deň?

Začína príchodom na kliniku okolo 06:40 ráno, po príchode sa prezlečie v miestnosti na to určenej do ochranných pracovných prostriedkov a presunie sa na mobilné odberné miesto, ktoré sa nachádza priamo pred klinikou na parkovisku. „Odbery vykonávame vo dvojici a atmosféru si niekedy spríjemňujeme aj hudbou. Medzi 07:00 a 07:20 začínajú prvé odbery a po poslednom odbere všetko riadne vydezinfikujeme vrátane seba, následne sa vyzlečiem z ochranného obleku a týmto moja práca končí. Pred odchodom z kliniky sa vždy rada zastavím na poschodí za kolegami, zreferujem aký bol deň a potom utekám domov na online stáž či prednášku alebo do druhej práce,“ zhrnula, čo všetko jej práca obnáša.