Advokátska komora bije na poplach: Väzba právnika Ribára je podľa nej protiústavná

Spoločne vyzývajú Ústavný súd, aby posúdil dôvodnosť väzby pre Martina Ribára. Ten je totiž podľa kolegov aj Advokátskej komory vo väzbe za to, že si si riadne vykonával svoju advokátsku činnosť a otvorene hovoria o tom, že sme svedkami - „Likvidácia advokátskeho stavu, ako posledného piliera ochrany práva a ústavnosti“.

Martina Ribára zadržali v rámci akcie proti zločineckému gangu takáčovcov. Dôvodom je svedectvo jedného z členov skupiny, Ribárov bývalý klient, ktorý začal spolupracovať s políciou. Takáčovec Pavol K. bol z takzvanej výkonnej zložky skupiny, ktorého nasadzovali napríklad v situáciách, keď bolo treba niekoho zbiť či podpáliť auto, alebo dom. Bolo to v novembri 2019, keď advokát Ribár skončil v putách a putoval do väzby.

"Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, rozhodol 30.10. 2019 o vzatí do väzby 13 osôb, ktoré sú obvinené zo zločinu zloženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny. Sudca neprijal písomný sľub obvinených a väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil. Súd neprijal ani ponuku peňažnej záruky jedného z obvinených. Rozhodnutie nie je právoplatné, nakoľko prokurátor aj obvinení podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd," citovala vtedy rozhodnutie súdu Katarína Kudjáková hovorkyňa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku.

Právnika Martina Ribára obvinili z toho, že mal svojmu klientovi odporučiť, aby polícii neprezradil okolnosti, ktoré sú mu o podpálení domu známe, a aby zamlčal osoby, ktoré čin vykonali, aj tých, ktorí na podpálenie domu vydali príkaz. Pavol K. tvrdí, že mu Ribára nastrčili, aby zabezpečili jeho mlčanlivosť.

Od tohto daň a uplynulo takmer 14 mesiacov a Martin Ribár, ktorý bol advokátom 17 rokov, napísal z väzby list, ktorý postavil na nohy kolegov z advokátskej brandže aj Advokátsku komoru. „Som v kolúznej väzbe. Vo väzbe som kvôli výkonu advokácie. Môj bývalý klient začal spolupracovať s políciou. Priznal sa k množstvu trestných činov, obvinil mnohých ľudí. Desiatky. On zostal na slobode – mnohí skončili vo väzbe – vrátane mňa..... 23 hodín denne som zavretý na cele – 8m2 . Po odrátaní plochy „nábytku“, WC zostávajú 3m2 na pohyb. Hodinu denne môžem ísť na vychádzku – na strechu väznice – 4 steny, hore nebo – vidím ho cez zamrežovanú sieť. Vychádzkový koridor má cca – 16 až 24 m2. Ak by ste v takýchto podmienkach držali väčšieho psa – odsúdia Vás za týranie zvierat. Trinásť mesiacov nemôžem telefonovať s manželkou a 3 malými deťmi, či vlastnou mamou. Deti a manželku som neobjal 13 mesiacov. Manželku som videl dvakrát na hodinu na návšteve cez sklo. Deti som videl po 13-tich mesiacoch 20 minút cez videonávštevu na tablete 25x15 cm! Ak chcem odpoveď prostredníctvom listu, aby som vedel, čo sa deje doma – trvá to v lepšom prípade mesiac. V horšom dva mesiace,“ napísal Martin Ribár spoza mreží.

Manifest

Po mesiacoch, ktoré je už Martin Ribár za mrežami sa rozhodli konať jeho kolegovia. Celkom 72 advokátov podpísalo vyhlásenie a ústavnú sťažnosť, ktorú zaslali na Ústavný súd. Podľa nich ide v prípade advokáta Ribára a jeho väzobného stíhania „o likvidácia advokátskeho stavu, ako posledného piliera ochrany práva a ústavnosti, by mohlo mať pre celý súčasný justičný systém fatálne následky. Je práve úlohou advokátov, aby svojich klientov chránili pred zásahmi výkonnej moci, ale tiež pred svojvôľou justície. V poslednej dobe sme žiaľ, svedkami dehonestácie advokátov – obhajcov, vykonávajúcich obhajobu v závažných kauzách, spochybňovania úlohy a poslania advokácie, snáh o zasahovanie do nezávislosti advokácie a dokonca aj kriminalizácie advokátov,“ napísalo okrem iného v Manifeste advokáti a pokračovali s tým, že „Konkrétny a bezprecedentný príklad takéhoto postupu v rozpore s princípom ultima ratio je postup proti advokátovi JUDr. Martinovi Ribárovi, ktorý je viac ako rok väzobne stíhaný, pričom podstata jeho obvinenia spočíva v poskytovaní právnych služieb klientom. JUDr. Martin Ribár sa “previnil” tým, že obhajoval osoby v rámci organizovanej skupiny, ktorej členovia sú dnes obvinení zo závažných trestných činov. Musíme skonštatovať, že práve táto skutočnosť robí z neho v očiach OČTK, a bohužiaľ tiež v očiach justície, osobu činnú pre uvedenú organizovanú skupinu a to napriek tomu, že do dnešného dňa nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by JUDr. Martin Ribár nad rozsah výkonu advokácie vykonával činnosti pre túto skupinu alebo ju podporoval.“

Pridala sa aj Advokátska komora

„Slovenská advokátska komora upozorňuje na výnimočný prípad väzobného stíhania advokáta, v ktorom sú vážne podozrenia z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie... Slovenská advokátska komora je od začiatku informovaná o prípade M. R., ktorý je vo väzbe, pričom minimálne značná časť jeho obvinenia podľa nášho názoru smeruje k postihu za vykonávanie advokátskej činnosti v rámci plnenia advokátskych povinností. SAK sa preto v časti, ktorá sa týka výlučne advokácie a poskytovania právnych služieb, rozhodla ako Amicus curiae (priateľ súdu – na prípade priamo nezúčastnená osoba) pridať formou listu k ústavnej sťažnosti podanej právnymi zástupcami M. R.“ napísala vo svojom vyhlásení pre Ústavný súd, ktorým sa pridala k podpore advokátov a právnych zástupcov Martina Ribára.

Podľa advokátskej komory je nepochybné, že ak advokát aktívne nabáda klienta k spáchaniu trestného činu, podlieha trestnej zodpovednosti. „Ak však klientovi poskytuje právnu radu vo vzťahu k trestnému činu, z ktorého je klient obvinený, je trestná zodpovednosť advokáta za obsah takejto rady v bezprostrednom rozpore s úlohou, ktorú advokát v trestnom konaní plní,“ napísala Advokátska komora tiež vo svojom vyhlásení. Zároveň v plnom rozsahu podporuje argumentáciu sťažovateľa v otázke tendencie OČTK uchyľovať sa z „praktických“ dôvodov k výraznej nad-kvalifikácii údajnej trestnej činnosti. Táto tendencia sa podľa komory stáva čoraz častejšou a zrejmejšou, slúžiac pritom práve a len uľahčeniu väzobného stíhania. Komora takýto postup považuje za neudržateľný a zásadne odporujúci rozsiahlej judikatúre tak ESĽP ako aj Ústavného súdu.

Rozhodnutie Ústavného súdu v nedohľadne

Ústavný súd na naše otázky reagoval prostredníctvom svojej hohorkyne. Na sťažnosť právnikov podporenú Advokátskou komorou sme dostali odpoveď, podľa ktorej sa rozhodnutia týkajúceho sa väzobne stíhaného advokáta Martina Ribára, tak skoro nedočkajú. "Predmetná vec zatiaľ nebola predbežne prerokovaná. Aktuálne nie je možné určiť termín predbežného prerokovania veci," napísala Martina Ferencová z Ústavného súdu.