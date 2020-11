Ďalšiu voľbu šéfa GP sprevádza boj: Po vyhrážkach prišli koaličné rokovania! Opozícia sa búri

Predošlé voľby generálnych prokurátorov sprevádzal nejeden škandál. Síce teraz je to o niečo pokojnejšie, no premiér Igor Matovič si aj tak našiel dôvod, prečo hroziť pádom vlády. Dostala sa k nemu totiž informácia, že niektorá z koaličných strán sa dohodla s opozičnou stranou. Po necelých dvoch dňoch to už nevyzerá tak zle. Koaličná strany odmietli akékoľvek informácie o dohode s opozíciou a momentálne hľadajú v rámci koalície zhodu.

Premiér najprv pohrozil odchodom z koalície

Ak by sa niektorá vládna strana dohodla s opozíciou a zvolili by v parlamente kandidáta na generálneho prokurátora, OĽaNO by vystúpilo z koalície. Matovič to pripustil v pondelok pred rokovaním krízového štábu. "Ešte pred vypočúvaním sa mi dostalo do uší, že niektoré strany spravili dohodu s mafiou či jednou, alebo druhou. Ak by sa niečo také stalo, OĽANO vystúpi z koalície a je koniec," povedal Matovič. Odchodom OĽaNO by koalícia stratila väčšinu v parlamente. Premiérova demisia by zase viedla k pádu vlády.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

SaS a Za ľudí sa okamžite dištancovali od akejkoľvek dohody s opozíciou. Sme rodina preferuje dohodu v rámci koalície, nemieni sa však nechať vydierať. Šéfa strany Za ľudí Veronika Remišová tvrdí, že nikto nechce, aby generálneho prokurátora zvolila opozícia, ktorá má za sebou obrovské kauzy, ktoré roky špičky vedenia polície aj špeciálny prokurátor mali kryť.

Koalícia stále hľadá dohodu

Zdá sa, že po dnešku je všetko o niečo jasnejšie. Včera sa konala netradičná koaličná rada v nemocnici, kde je hospitalizovaný Boris Kollár. Jednou z tém bola práve voľba nového šéfa GP. Zhodu na mene však zatiaľ nemajú a rokovania stále prebiehajú. "Zisťujeme pozície na jednotlivých poslaneckých kluboch a hľadáme umenie možného. Hľadáme prieniky, kde by sme sa mohli dohodnúť," potvrdil včera Matovič.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Poznamenal, že je sedem skvelých kandidátov a je z čoho vyberať. Rovnako, že ak by jeden kandidát výrazne vyčnieval, dohoda by sa hľadala ľahko. Očakáva, že potrvá vybrať najlepšieho kandidáta. "Ale stojí to za to, lebo tam bude sedem rokov," doplnil.

Vláda určite nepadne

Vládna koalícia určite nepadne na hlasovaní o generálnom prokurátorovi. Minister obrany Jaroslav Naď to uviedol po stredajšom rokovaní vlády. "Koalícia určite nájde spoločné meno," povedal Naď. V súvislosti s výberom kandidáta hovorí o vecnej, konštruktívnej a priateľskej diskusii.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

SaS má pri kandidátoch jednotu

Strana Sloboda a solidarita má pri kandidátoch na generálneho prokurátora jednotu a stanovený postup, zároveň je pripravená ísť kedykoľvek vyjednávať, uviedol to minister hospodárstva a predseda strany SaS Richard Sulík. "Som veľmi spokojný s postupom nášho klubu, jasne a precízne sme sa dohodli a pripravili podmienky pre rokovanie," uviedol Sulík naznačujúci, že pre SaS sú priechodné viaceré mená.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

"Nestačí sa dohodnúť na jednom kandidátovi, lebo sa to nemusí stretnúť s názorom ostatných strán," dodal. Ako povedal, nevie, aké preferencie má OĽaNO. Potvrdil, že dohoda v koalícii na spoločnom mene zatiaľ nie je. Tvrdí, že poradie kandidátov strany si zatiaľ nechajú pre seba a prezentovať ho budú koaličným partnerom. Podľa neho to nebudú odkazovať cez médiá.

Za ľudí už má poradie kandidátov na šéfa GP

Strana Za ľudí chce, aby sa koalícia dohodla na kandidátovi na generálneho prokurátora, ktorý bude prijateľný pre všetkých, povedala v stredu Remišová. V strane si podľa nej spravili vnútorné poradie, o konkrétnych menách do ukončenia rokovaní hovoriť nechcela. O post generálneho prokurátora sa podľa Remišovej uchádzajú veľmi kvalitní kandidáti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Za stranu Za ľudí máme tri dôležité kritériá - aby kandidát nebol vydierateľný, nemal žiadne trhliny v osobnom príbehu, kontakty so závadovými osobami a takisto aby mal vnútornú silu, energiu a chuť robiť potrebné zmeny na prokuratúre," skonštatovala.

Sme rodina sa nenechá vydierať

Predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár verí, že v koalícii bude dohoda na spoločnom kandidátovi na generálneho prokurátora. Zároveň však odkazuje, že jeho hnutie sa vydierať nenechá. Uviedol to v reakcii na vyjadrenie premiéra Matoviča, ktorý pripustil odchod z koalície. "Pevne verím, že sa dohodneme na spoločnom kandidátovi s OĽaNO, prípadne s ďalšími koaličnými partnermi. Cez to všetko chcem jasne povedať, že sa vydierať nedáme," vyhlásil Kollár.

Zdroj: Facebook/Boris Kollár

Smer pôjde voliť, no nepáči sa im ani jeden kandidát

Strane Smer-SD sa nepáči ani jeden z kandidátov na generálneho prokurátora, uviedol šéf strany Robert Fico. "V tejto chvíli je naše stanovisko také, že pôjdeme hlasovať, no nemáme žiadneho kandidáta, ktorého by sme chceli podporiť," uviedol. Fico je presvedčený, že ktokoľvek bude z kandidátov zvolený, bude "politicky tlačený". Myslí si však, že otázka nového šéfa prokuratúry nie je najdôležitejšia.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

"Zamýšľame sa skôr nad tým, kam až dôjde súčasná kriminalizácia a zneužívanie prokuratúry a polície na politické účely," povedal Fico s tým, že v súčasnosti sú podľa neho zadržaní aj „nevinní ľudia“.

Hlas nebude voliť "neprokurátora"

Poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD nebudú vo voľbe kandidáta na generálneho prokurátora voliť neprokurátora. Medzi kandidujúcimi prokurátormi nevidia žiadneho, ktorý by vo funkcii predstavoval riziko pre Generálnu prokuratúru SR, uviedol líder Peter Pellegrini. "Strana Hlas zahlasuje za jedného z prokurátorov," uviedol Pellegrini.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Odmietol, že by predstavitelia Hlasu rokovali s koaličnou či opozičnou stranou o výbere kandidáta. Na definitívnom mene sa chcú dohodnúť v strane až pred hlasovaním. Uvažujú o dvoch - troch menách. Pellegrini zároveň nerozumie vyjadreniu predsedu vlády Igora Matoviča, ktorý povedal, že ak by niektorá koaličná strana zvolila kandidáta na generálneho prokurátora spolu s opozíciou, OĽANO odíde z koalície.

"Vlastne nám všetkým povedal, že pokiaľ nebude schválený ním navrhnutý kandidát a jeho nominant, nebude ani vláda," uviedol Pellegrini. Podľa neho chce Matovič vlastného generálneho prokurátora aj špeciálneho prokurátora. "Ukazuje sa, že jeho sultánske maniere vládcu neobmedzeného pokračujú ďalej," dodal na adresu Matoviča.

Úlohou nového šéfa GP bude vyrovnať sa s minulosťou

Úlohou nového šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR bude najmä vyrovnať sa s minulosťou, zároveň bude musieť prinavrátiť ľuďom dôveru v prokuratúru. Skonštatoval to podpredseda parlamentu Juraj Šeliga v pléne parlamentu v stredu počas diskusie k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Dodal, že aj preto vypočúvali uchádzačov v ústavnoprávnom výbore niekoľko hodín, aby zistili, ktorý z nich to bude schopný urobiť.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

"Robili sme všetko, čo sme mali urobiť, aby sme zistili, kto sa chce stať generálnym prokurátorom, aká je jeho minulosť, ako je schopný sa vyrovnať so svojou minulosťou a čo prináša do budúcnosti, čím chce pomôcť Slovensku, akým spôsobom chce posunúť GP," uviedol Šeliga s tým, že považuje za lepšie klásť veľa a ráznych otázok vo výbore.

Historická šanca urobiť hrubú čiaru

Zdôraznil, že úlohou nového šéfa prokuratúry bude hlavne vyrovnať sa s minulosťou, ako napríklad masová korupcia. Rovnako bude musieť podľa neho garantovať, že zákon bude platiť pre všetkých a bude mať úlohu rozviazať ruky prokurátorom. Šeliga hovorí o historickej šanci urobiť hrubú čiaru a začať vyšetrovať slobodne v zmysel zákona. Pripomenul aj volebné programy koaličných strán, ktoré sľubovali očistu. Verí preto, že zvolia generálneho prokurátora čo najskôr.

Zdroj: Kancelária NR SR

Počas diskusie kritizoval tiež opozíciu, že jej zástupcovia nie sú v pléne a nezapájajú sa do diskusie. Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) reagoval tým, že v pléne nie je ani dostatok poslancov strany Za ľudí. "Viete koľkí tu sedíte z vašej strany počas prerokovania tohto bodu? Dvaja," reagoval na výčitku Šeligu.

Každý z kandidátov má lepšiu reputáciu ako doterajší

Ani jeden z kandidátov a jeho prípadné mínusy nevyvolávajú obavy o túto inštitúciu samú o sebe. Ak poslanci parlamentu z uchádzačov nikoho nezvolia, dehonestujú tým inštitúcie, ktoré ich navrhli. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Gábor Grendel v diskusii k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora. Skonštatoval, že všetci uchádzači sú čestní a odborne zdatní.

"Som presvedčený, že všetci siedmi kandidáti sú čestní, odborne zdatní, profesionáli a niektorí z nich, to je veľmi dôležité kritérium, sa v zlomových okamihoch zachovali ako statoční ľudia," uviedol Grendel s tým, že každý z nich má podľa neho lepšiu reputáciu ako doterajšie vedenie prokuratúry. Podotkol, že hoci môžu mať aj nejaké mínusy, tieto nevyvolávajú obavu o inštitúciu generálnej prokuratúry.

Poukázal aj na to, že po prvý raz bude voľba verejná, čo by malo eliminovať zákulisné hry pri hlasovaní. Zároveň vyzdvihol verejné vypočutie uchádzačov v Ústavnoprávnom výbore NR SR. "Štát, v ktorom generálny prokurátor prehliada zlyhania, hoci má kompetenciu rozpútať peklo, nie je skutočným právnym štátom," poznamenal Grendel. Vyzdvihol potrebu spravodlivosti. Keď niekto niečo spácha, mal by byť podľa neho potrestaný a nie povýšený.

Nový generálny prokurátor bude prvýkrát volený verejný

Diskusia k voľbe kandidáta na generálneho prokurátora v pléne trvala zhruba hodinu. Písomne sa prihlásil len podpredseda snemovne Gábor Grendel. Následne sa prihlásili niekoľkí koaliční poslanci, na ich vstúpenie bolo minimum faktických poznámok. Samotná voľba má byť 1. decembra o 11. hodine. Rozhodli o tom poslanci parlamentu na návrh štyroch koaličných poslaneckých klubov.

Pôvodne mal parlament voliť kandidáta v stredu. Nového generálneho prokurátora má voliť parlament preto, že Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste. O post sa uchádza sedem kandidátov. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.