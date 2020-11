Koalícia sa stále nedohodla na mene šéfa GP: Problémy sprevádzali aj bývalé vlády! Kontroverzný Trnka či nevymenovaný Čentéš

Súčasná vláda ešte stále nie je dohodnutá na mene, všetko sa malo vyriešiť na večernej koaličnej rade. Je možné, že utorkové hlasovanie ešte presunú. Premiér Igor Matovič najprv pohrozil odchodom z koalície, čím by padla vláda. Dôvodom bola informácie, ktorá sa k nemu dostala. Jedna z koaličných strán mala údajne rokovať s opozíciou. Matovič však nespresnil, o ktorú koaličnú stranu šlo. Voľba GP nebola jednoduchá ani v minulosti a sprevádzali ju viaceré kontroverzie. Výsledkom bol Dobroslav Trnka a Jaromír Čižnár.

Dohoda stále nie je, všetko je možné

V súčasnej koalícii stále nie je dohoda na spoločnom kandidátovi. Predsedovia poslaneckých klubov OĽaNO Michal Šipoš a Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že o ďalšom postupe sa majú dohodnúť na koaličnej rade večer. SaS hovorí o presunutí voľby na štvrtok. „Večer bude koaličná rada. Verím, že sa na nej dohodneme. Buď na mene, alebo na presunutí voľby,“ povedal Šipoš. Podobne to vidí aj Pčolinský.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Na otázku, či je možné, že sa večer dohodnú aj na mene jedného spoločného kandidáta, odpovedal, že možné je všetko. Podľa slov hovorcu SaS Ondreja Šprláka sa v koalícii stále hľadá zhoda na jednom mene. „Aj z toho dôvodu sa dohodlo odloženie hlasovania v Národnej rade SR na štvrtok,“ uviedol. Predsedníčka klubu Za ľudí Jana Žitňanská doplnila, že touto témou sa budú zaoberať na večernej koaličnej rade.

Voľbu GP už raz presunuli

Voľbu kandidáta v pléne NR SR už raz poslanci presunuli. O post generálneho prokurátora má záujem sedem uchádzačov. Sú nimi Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment. Všetci prešli verejným vypočutím v ústavnoprávnom výbore. Generálneho prokurátora menuje do funkcie prezident SR.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Koalícia sa musí dohodnúť, odmietam zelenú kartu

Koalícia má povinnosť sa dohodnúť na jednom kandidátovi na generálneho prokurátora. Podpredsedovi parlamentu a Za ľudí Jurajovi Šeligovi sa nepáči princíp zelenej karty pre poslancov. Keďže za niektoré zákony hlasuje aj opozícia, je podľa Šeligu v poriadku, ak by za koaličného kandidáta hlasovala aj opozícia. Bolo by však podľa neho nešťastné, ak by sa koalícia nedohodla a niekto z koalície by šiel rokovať s opozíciou.

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

„Mne sa nepáči prístup zelenej karty. Máme sedem kvalitných kandidátov," povedal Šeliga. V Za ľudí si podľa neho zostavili poradie uchádzačov, traja, respektíve štyria, sú pre nich prijateľní. Mená nekonkretizoval. Tvrdé verejné vypočutie bolo podľa neho potrebné. Hoci sa šéfom prokurátorov stane len jeden z nich, ďalší môžu byť námestníkmi alebo v iných vysokých funkciách, preto bolo potrebné ich preveriť.

K voľbe by malo prísť až po dohode

K voľbe šéfa generálnej prokuratúry by malo prísť až vtedy, keď bude dohoda v koalícii. Premiér Igor Matovič to opäť zdôvodnil tým, že podľa jeho informácií niektorá z koaličných strán rokovala o kandidátoch s opozíciou.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Smer chce tajnú voľbu

Strana Smer už niekoľko týždňov hovorí o tom, že na voľbe sa zúčastnia, no nebudú hlasovať ani za jedného. Chcú navrhnúť tajnú voľbu. Smer nerokoval so žiadnou koaličnou stranou o voľbe. Predseda strany Robert Fico uviedol, že strana definitívne vylúčila štyroch kandidátov na post generálneho prokurátora.

Zdroj: Topky - Vlado Anjel

„Je to nevyhnutný predpoklad toho, aby bola voľba demokratická a aby bol vybratý najlepší kandidát,“ zdôvodnil Fico potrebu tajnej voľby. Nechcel povedať, ktorých kandidátov vylúčili. Uviedol, že si možno troch kandidátov predvolajú na klub na vypočutie. Nevylúčil, že nezvolia ani jedného. Doplnil tiež, že pri voľbe sa budú snažiť zvýšiť kvórum.

Nový šéf nahradí Čižnára

Nový šéf generálnej prokuratúry nastúpi do funkcie po Jaromírovi Čižnárovi, ktorý na svoj post oficiálne rezignoval koncom októbra. Dôvody prečo tak spravil dodnes nie sú známe. Jeho sedemročné funkčné obdobie sa skončilo už v polovici júla. Podľa zákona mohol byť na čele prokuratúry dovtedy, kým nepríde nový šéf. Čižnár však pár dní po uplynutí funkčného obdobia požiadal prezidentku o uvoľnenie z funkcie. Od 11. augusta je na čele GP Viera Kováčiková, ktorá takisto odstúpila. Po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej sľúbil, že rozpúta peklo. To sa však nakoniec nekonalo.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Koalícia sa nevedela dohodnúť v roku 2010

Jaromíra Čižnára, bratislavského prokurátora a spolužiaka Roberta Fica, zvolili za generálneho prokurátora 18. júna 2013. Predchádzal tomu vyše dvojročný vlády súboj. V roku 2010 bola vládna koalícia zložená zo strán SDKÚ-DS, SaS, Most-Híd a KDH. Štvorica strán takisto nemala zhodu na mene. Jediný, kto prezentoval svojho kandidáta, bol vtedajší poslanec SDKÚ Stanislav Janiš, ktorý podporil Dobroslava Trnku. Neskôr sa strany SaS, KSH a Most dohodli na jednom mene – Eva Mišíková. Kandidátom SDKÚ bol Ján Hrivnák. Zhodu tak nenašli. Smer podporoval Trnku.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Búrlivá voľba

Strana SaS sa pri prvom kole tajnej voľby poistila a hlasovacie lístky odfotila, voči tomu sa ohradil Smer. Šéf GP nakoniec zvolený nebol. O necelý mesiac sa stal spoločným kandidátom na nového šéfa Jozef Čentéš. No ani v prvom kole druhej voľby sme v decembri 2010 nespoznali nového šéfa. Vtedajšia premiéra Iveta Radičová pohrozila, že ak znovu zvolia Dobroslava Trnku, odstúpi z funkcie. po necelých štyroch mesiacoch poslanci v apríli 2011 schválili novelu, podľa ktorej sa generálny prokurátor bude voliť verejne. Vtedajší prezident Ivan Gašparovič ju však vetoval.

Zdroj: TASR/Vladimír Benko

Ústavný súd vtedy rozhodol, že sa musí voľba opakovať, podľa senátu mali byť porušené Trnkove práva. V máji Čentéš stiahol svoju kandidátúru, nechcel byť spojený s údajným podplácaním a vydieraním poslancov. Podľa medializovaných informácií mala byť ponuka za hlas pre Trnku až 300-tisíc eur. V parlamentných kuloároch sa hovorilo, že kúpení mohli byť šiesti až ôsmi poslanci. V máji sa situácia opäť zmenila, poslanci prelomili veto prezidenta, voľba bola verejná a Čentéš opäť kandidoval.

Čentéša nevymenovali

Kandidátmi sa stali Dobroslav Trnka a Jozef Čentéš. V polovici júna 2011 nakoniec poslanci zvolili za generálneho prokurátora Čentéša. Získal 79 hlasov z 80 prítomných poslancov, opozícia sa na voľbe nezúčastnila. To však nebol koniec boja. Ani v novembri, po pár mesiacoch vtedajší prezident Čentéša nevymenoval, preto podal sťažnosť na Ústavný súd. V októbri 2011 však padla vláda Ivety Radičovej a v marci ďalšieho roka získal Smer vo voľbách vyše 44 percent a 83 mandátov. Premiérom sa opäť stal Robert Fico.

Jozef Čentéš Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Vtedajší prezident Ivan Gašparovič v januári 2013 oznámil predsedovi parlamentu Pavlovi Paškovi, že Čentéša nevymenuje, ten podal sťažnosť. Opozícia podala návrh na obžalobu prezidenta za úmyselné porušenie Ústavy SR. Nakoniec však v júni toho istého roku zvolili poslanci v tajnej voľbe za kandidáta Jaromíra Čižnára, ktorý sa nakoniec stal generálnym prokurátorom.

Dobroslav Trnka mal byť novou nádejou

Pred Čižnárom bol šéfom generálnej prokuratúry Dobroslav Trnka, ktorý chcel v tejto kariére pokračovať, no napriek množstvu jeho sťažností sa mu to nepodarilo. Keď kandidoval v roku 2004, mnohí hovorili o jeho kvalitách. Pred vtedajšou nomináciou ho takmer nikto nepoznal. Už vtedy sa hovorilo o kupovaní poslancov parlamentu. Premiérom bol vtedy šéf SDKÚ Mikuláš Dzurinda a spoločne so stranami SMK, KDH a ANO vytvorili koalíciu.

Zdroj: TASR/Ivan Kríž

Trnka chcel vytvoriť efektívny systém na krajskej aj okresnej úrovni. Z veľkých zmien však nakoniec nebolo nič. Svoju podporu vyjadril neskôr aj bývalému šéfovi ÚŠP Dušanovi Kováčikovi. Zdá sa, že nová nádej sa nekonala. Po rokoch sa verejnosť dozvedela o mnohých Trnkových kauzách a na verejnosť sa dostalo aj video, v ktorom pomáha Mariánovi Kočnerovi montovať skrytú kameru v jeho kancelárii, ale aj video, v ktorom bývalý minister financií Ján Počiatek žiadal o krytie v kauze Tipos. Trnka sa správal ako poskok Smeru. Momentálne sú Tranka aj Kováčik trestné stíhaný, Kováčik aj väzobne, Trnka je stíhaný na slobode.