Situácia v Bratislave sa môže zhoršiť: Presúvať pacientov do bezpečného okresu je nezmysel! Drobovi sa nečudujem

Počas druhej vlny na tom bola najhoršie Bratislava, postupne sa to otočilo. Podľa analytika Ivana Bošňáka sa situácia v Bratislave, ale aj v okolitých okresoch Pezinok, Malacky a Senec sa trvale zlepšuje. Je dlhodobo pod priemerom Slovenska vo výskyte nových denných pozitívnych prípadov. Napriek tomu bratislavský župan hovorí o kolapse nemocníc v Bratislave. Minister zdravotníctva Marek Krajčí to až tak zle nevidí. Čísla podľa neho hovoria o opaku. Čo na to odborník?

Krajčího nezmyselné presuny

Podľa Bošňáka sa treba lepšie pozrieť na počty hospitalizovaných v Bratislave, v nemocniciach, ktoré slúžia väčšej spádovej oblasti a kde sú presúvaní, alebo rovno primárne prijímaní, aj pacienti z iných častí Slovenska. "Ja sa nedivím, že pán župan sa zľakol, keď mu ukázali prehľad hospitalizácii priamo v Bratislave. My ho máme pripravený z dát korona.gov.sk a napriek poklesu infikovaných je v Bratislave obrovský nárast počtu hospitalizovaných s COVID-19," uviedol pre Topky Bošňák.

Zdroj: korona.gov.sk

Zdroj: Dáta bez pátosu (korona.gov.sk)

Nárast hospitalizovaných so sebou prinesie aj prenos nákazy na zdravotníkov, lekárov a obslužný personál. "Tí to následne donesú domov a Bratislava bude problém," povedal. Pacienti by podľa neho mali ostať v regióne. Presúvať treba personál a kapacity budovať v ohniskách. "Za nezmyselný presun infikovaných pacientov do bezpečných okresov a lokalít nesie zodpovednosť minister a asi si povedal, že to urobíme opačne ako v Európe a namiesto riadenia kapacít lekárskej a zdravotníckej starostilovsť riadi logistiku presunov pacientov. Tak mu pekne ďakujeme," skonštatoval.

Obavám Drobu rozumiem

Okresy na severe majú pokles pacientov a na juhu je naopak nárast. "Nekorešponduje to s vývojom pandémie, ale pánovi Drobovi a jeho obavám rozumiem, on pozerá na Bratislavu a počet hospitalizovaných pacientov mu stúpol za november dvojnásobne," povedal Bošňák. Podľa neho minister zdravotníctva dlhodobo nepozerá na dáta a čísla, prípadne na nich nepozerá správne. "Začalo to 450-kou v polke októbra, ktorú ohlásil 22. septembra a prišla do týždňa, neskôr hlásal 3-, 4-, 5-tisíc nových prípadov v blízkej budúcnosti, keď už bolo jasné, že sme tempo rastu šírenia zlomili a vďaka opatreniam a obmedzeniu pohybu sme zásadne klesali (celý október)," zhodnotil.

Zdroj: Dáta bez pátosu (korona.gov.sk)

Neskôr sa podľa neho strašilo českou cestou, na ktorej sme nikdy neboli, resp. boli len krátke obdobie. "Možno len 2 týždne v septembri. Dnes už jeho ministerstvo ide v ľahko propagandistickom móde a hľadá poklesy aj tam, kde fundamentálne nie sú a pracuje s hypotézami, ktoré sa nie a nie potvrdiť. Vydáva korelácie za kauzalitu a obávam sa, že chápe realitu inak, ako ju vidí odborné okolie," myslí si.

Opatrenia by sa mali sprísniť v ohniskách a na severe

V ľahko panickom móde by mal podľa neho byť minister Krajčí a nie Droba. Hospitalizácie totiž budú kulminovať, no výrazne dole nepôjdu ešte týždne. Klesať by mali na severe, a to v Martine, Dolnom Kubíne, Žiline, v Ružomberku. "Odkladajú sa potrebné operácie a pacienti čakajú. Tí, čo sú v nemocniciach sa nakazujú a s nimi aj personál. To je prirodzené. Úmrtia začali rásť a rast bude pokračovať. V novembri môžeme rátať so 700 - 800 úmrtiami, bolo by dobré si to priznať. Oproti 171 je to štvor až päť násobok a sú to reálne osudy a smutné udalosti. Opäť trvalým bydliskom hlavne zo severu," povedal Bošňák.

Podľa analytika stále odporúčajú riešiť situáciu sprísnením opatrení v ohniskách a na severe Slovenska. "Kysuce horia a už vyše mesiaca si Čadca žije životom ako Bratislava. Čísla majú Kysuce dnes trojnásobné oproti Bratislave úspešne zamorili Považie. Bolo a je to nezodpovedné. Takto bude boj s hnusobou trvať veľmi dlho. Netrasujeme v ohniskách a netestujeme v ohniskách široké okolie už zistených infikovaných," dodal.