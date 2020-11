ROZHOVOR s výkonným riaditeľom Tesca: Ako budú vyzerať tohtoročné vianočné nákupy a zvýšia sa ceny?

Ako sa správajú vaši zákazníci v druhej vlne pandémie?

Panika a nárazové nákupy z prvej vlny sa až v takej miere nezopakovali. Aj počas druhej vlny však vidíme, že zákazníci navštevujú obchody menej často a robia väčšie nákupy. Výhodou našich hypermarketov je, že v nich ľudia nakúpia všetko potrebné pod jednou strechou. Pre zákazníkov je to určite bezpečnejší spôsob nakupovania aj vzhľadom na široké uličky, kde môžu ľahko dodržiavať bezpečných odstup od iných zákazníkov.

Počas prvej vlny sme mohli v obchodoch vidieť prázdne police s múkou či inými trvanlivými potravinami. Aká je situácia teraz?

Aj počas prvej vlny išlo skôr o krátkodobé výpadky, dokým tovar kolegovia opäť doložili, aspoň v našej sieti. Skúsenosti získané po nástupe pandémie na jar sme zužitkovali v jesennom období. Neustále pokračuje plynulé zásobovanie našich distribučných centier v Beckove a pri Prešove. Odtiaľ putujú čerstvé i trvanlivé potraviny a rovnako ďalšie výrobky do všetkých 153 obchodov Tesca na Slovensku. Zákazníci už vedia, že sa na nás môžu spoľahnúť, a teda že my a rovnako tak naši dodávatelia a producenti potravín urobia za každých okolností maximum, aby pre nich zabezpečili nevyhnutné výrobky. Preto zrejme nemajú až takú potrebu robiť si nadmerne veľké zásoby.

Zdroj: Tesco

V prvej vlne bolo jedným z prvých opatrení zatvorenie takmer všetkých obchodov okrem potravín, drogérií či lekární. Ako vnímate nebezpečenstvo rozširovania nákazy v maloobchodoch?

Vyvíjame maximálne úsilie, aby sme každý deň prinášali bezpečnejší nákup pre všetkých zákazníkov. Dodržiavame prísne bezpečnostné opatrenia, dlhodobo dbáme na nosenie rúšok, dezinfekciu rúk pred vstupom a dodržiavanie bezpečných odstupov. V našich prevádzkach sme taktiež nainštalovali plexisklá, ktoré chránia zdravie zákazníkov aj kolegov. Predajne – vrátane košíkov, vozíkov, kľučiek a ďalších plôch – sú dezinfikované ešte pred otvorením a následne pravidelne so zvýšenou intenzitou v priebehu celého dňa.

Stane sa, že zákazníci odmietnu dodržiavať tieto zásady?

Ak si zákazník napríklad zabudne nasadiť rúško či inú ochranu na tvár, náš kolega pri vstupe ho upozorní. Treba si uvedomiť, že týmito opatreniami chránime samých seba a zároveň aj iných zákazníkov a našich kolegov. Práve vďaka našim kolegom a ich obetavej práci dokážeme zásobovať ľudí potravinami a inými nevyhnutnými výrobkami aj počas koronakrízy.

Ako zamestnanci vnímali fakt, že vo vypätom a neistom období najmä počas prvej vlny boli v práci, medzi ľuďmi? Nebáli sa?

Chápeme, že určité obavy boli na mieste, nevedelo sa, aký bude ďalší vývoj situácie, takže je to prirodzené. Snažili sme od začiatku robiť pre ich ochranu maximum a v tomto úsilí stále pokračujeme. Okrem toho sme sa rozhodli už po tretí raz odmeniť kolegov v prvej línii v obchodoch, ako aj v distribučných centrách mimoriadnym bonusom. Obrovské ďakujem im patrí aj odo mňa za fantastickú prácu, ktorú odvádzajú.

Vaše náklady na prevádzku sa zrejme aj vďaka spomínaným ochranným opatreniam zvýšili. Odrazilo sa to aj na cene potravín?

Už v apríli, teda zhruba mesiac po vypuknutí koronakrízy sme prišli s dlhodobým znížením cien vybraných základných potravín. Ceny ďalších výrobkov sme dlhodobo znížili od septembra. Uvedomujeme si, že koronakríza má negatívne ekonomické dôsledky na rodinné rozpočty mnohých ľudí na Slovensku. Preto sme sa rozhodli takto podať pomocnú ruku všetkým rodinám na Slovensku. Popritom nájdu u nás zákazníci naďalej 620 cenovo veľmi výhodných potravín s typickým modrým označením „Naša cena“. Novinkou je akcia „Čerstvých 5“ prinášajúca žiadané ovocie či zeleninu za výborné ceny.

Spomínali ste, že ľudia stále nakupujú menej často a viac vecí naraz. Zmenila pandémia ich správanie ešte v niečom?

Osvedčili sa nám inovácie, ktoré u nás dlhodobo zavádzame. Už počas prvej vlny zaznamenali ešte väčší rozmach Tesco Online nákupy či služba Klikni a Vyzdvihni s možnosťou vyzdvihnutia online nákupu vo vybranej predajni vo zvolený čas. Jednoznačne nám narástol záujem o inovatívne nakupovanie so službou Scan&Shop, keď si zákazníci vkladajú nákup priamo do nákupnej tašky. Je to nielen bezpečnejšie, ale aj rýchlejšie.

Zdroj: Tesco

Dopyt najmä po online nákupoch bol v prvej vlne obrovský. Ako ste si s ním poradili?

Tesco Online nákupy prinášajú internetovú donášku potravín už od roku 2012. Odvtedy záujem o službu stále narastá, rovnako je to aj tento rok. Situácia na jar bola výzvou, avšak podarilo sa nám pridať 40 % nových dodacích časových úsekov. Službu Tesco Online nákupy sme taktiež rozšírili pre 600-tisíc nových zákazníkov v Trenčíne, Banskej Bystrici, Poprade a okolí a dnes je dostupná už pre dva milióny Slovákov.

Máte nejaké informácie o tom, kto využíva tento spôsob nákupu najčastejšie?

Najväčšou skupinou sú zákazníci bez rozdielu veku, ktorí oceňujú to, že im takýto spôsob nakupovania šetrí čas. Často ide o väčšie či ťažšie nákupy, ľudia oceňujú najmä komfortné doručenie až domov či úsporu času. Vidíme napríklad, že Tesco Online nákupy často využívajú – práve teraz po nástupe pandémie – napríklad v prípade starých rodičov ich deti či vnúčatá. Naša služba im prináša skvelý spôsob, ako zabezpečiť potraviny pre svojich najbližších. Mnohí seniori si však dnes už dokonca objednávajú potraviny online aj sami.

O chvíľu sú tu Vianoce, pripravujete sa na ďalší nápor zákazníkov?

Prirodzene, počítame so zvýšeným záujmom v predsviatočnom období a naše tímy v predajniach už teraz posilňujeme, v období pred Vianocami nám pomôže dvetisíc dočasných kolegov. Navyše budeme predlžovať otváracie hodiny a ďalej posilňovať kapacity Online nákupov, aby si každý mohol nakúpiť tak, ako mu to vyhovuje. Čo sa týka dostupnosti produktov, nemám obavy, že by v našich obchodoch malo niečo chýbať, naopak. Každý nájde v našich obchodoch všetko, na čo je zvyknutý, a verím, že ľuďom na Slovensku pomôžeme užiť si Vianoce najlepšie, ako to pôjde.

Pripravujete aj tradičnú vianočnú potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi? Budú mať zákazníci záujem o charitu aj v týchto náročných časoch?

Určite áno, online predvianočná potravinová zbierka sa začína už v stredu 18. novembra a 19. novembra ju spustíme aj v našich obchodoch. Uvedomujeme si, že pomoc ľuďom v núdzi je práve teraz potrebná ešte viac ako kedykoľvek predtým. Mnohí ľudia sa ocitli v neľahkej situácii. Vianočnú potravinovú zbierku organizujeme už od roku 2013 a za ten čas sa stala najväčšou a najtradičnejšou dobročinnou akciou svojho druhu, na čo sme veľmi hrdí. Veríme, že zákazníci chcú pomôcť spolu s nami pripraviť krajšie Vianoce pre ľudí v núdzi. Tesco navyše finančne podporí zapojené charitatívne organizácie sumou vo výške 20 % hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

Tento rok ste organizovali aj mimoriadnu letnú zbierku, s akým výsledkom?

Vyzbieralo sa v rámci nej 28 ton potravín pre ľudí v núdzi. Vidíme teda, že odhodlanie pomáhať ľuďom nechýba ani dnes. Tým najzraniteľnejším sa aj v čase po vypuknutí koronakrízy snažíme pomáhať najviac, ako sa len dá. Všetkých 153 obchodov Tesca každý deň daruje nepredané potraviny a pomáha tak ľuďom v núdzi každý deň. Naša spoločnosť tiež prispela po vypuknutí pandémie mimoriadnym potravinovým darom v hodnote 172-tisíc eur – v spolupráci s našimi charitatívnymi partnermi bol distribuovaný rodinám a jednotlivcom v ťažkých životných situáciách.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou Tesco.