KORONAVÍRUS Lekárska komora vyzýva vládu: Zvážte testovanie, na Orave to bolo s vypätím všetkých síl

Za dôležité považuje mať pripravenú stratégiu a povedať, čo bude ďalej. "Máme vážne podozrenie, že rozhodnutie o plošnom testovaní nebolo vôbec odborné," komentoval s tým, že za vhodné nepovažuje hnať sa za tým, aby Slovensko bolo v niečom prvé. Dôležité je, aby bolo úspešné.

Za legitímne považuje rozhodnutie lekárov, ktorí sa rozhodnú nepridať sa k pomoci. Podľa jeho slov by si mali šetriť sily a prostriedky. Jasné podľa neho nie je ani to, čo by sa stalo prípade ďalšej vlny.

Testovanie na Orave bolo podľa šéfa SLK slov s "vypätím všetkých síl". Kollár očakával, že sa niekto zamyslí nad výsledkami a povie ako ďalej. Rovnako sa pýta, kto sa bude prípadne starať o nakazených zdravotníkov. Dodal, že na testovanie chýbajú zdravotnícki pracovníci, problematické je podľa neho aj materiálne vybavenie.

Význam vidí v pravidelnom testovaní v zdravotníckych zariadeniach, napríklad v domovoch sociálnych služieb, potravinárstve či strategických podnikoch. Celoplošné testovanie považuje za "vydieranie". Ľudia podľa jeho slov nemajú na výber.

Reakcia Matoviča

Na vyhlásenie Slovenskej lekárskej komory už reagoval aj premiér Igor Matovič. Uviedol, že z vyjadrenia, že "úmrtnosť na Covid-19 je na úrovni chrípky, mu vybilo poistky". Podľa premiéra "títo" lekári šíria hoaxy.