KORONAVÍRUS Príchod októbra v znamení návratu opatrení: Pozrite sa na to, koho sa dotknú najviac

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí Ústredný krízový štáb SR po včerajšom zasadaní navrhol viaceré opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra.

Hromadné podujatia

Od začiatku mesiaca nebude možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia . Ide o podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy s výnimkou obradov, ako je sobáš, krst či svadba, ako aj s výnimkou podujatí, ktorých konanie stanovuje zákon (zasadnutia štátnych a samosprávnych orgánov, súdov a podobne). Na limite účastníkov na obradoch sa ešte na štábe nedohodli. Je to stále ešte predmetom rokovania.

Zdroj: Getty Images

Hromadné podujatia bude možné organizovať len vtedy, ak všetci účastníci budú mať potvrdenia o negatívnom výsledku testu typu RT-PCR na COVID-19 nie staršie ako 12 hodín. Tieto podujatia okrem iného bude nutné nahlásiť na miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom. Štáb dôrazne odporúča preložiť rodinné oslavy na neskoršie obdobie, kedy bude epidemiologická situácia menej vážna.

Rúška

Koronavírus ohrozuje aj školské zariadenia, kde úrad predĺži povinnosť nosenia rúška pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl . Rúška naďalej nebudú povinné v triedach pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (nosenie rúšok ťažšie znášajú, navyše ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív), bude však dôrazne odporúčané. Stále bude povinné pre pobyt žiakov v interiérových priestoroch mimo tried vo všetkých školách s výnimkou konzumácie jedál a nápojov.

Zdroj: Getty Images

Aj v exteriéri

Podľa najnovších opatrení bude povinné nosenie rúšok opäť aj v exteriéri . Konkrétne pri vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti. Toto opatrenie má podľa ÚVZ opodstatnenie aj vzhľadom na blížiacu sa chrípkovú sezónu, kedy sa očakáva zvýšený výskyt respiračných ochorení s klinickými príznakmi podobnými COVID-19. Ústredný krízový štáb dôrazne odporúča nosiť rúško pri športovaní v interiéri.

Prevádzky

Obchody a obchodné domy budú mať opäť obmedzený počet zákazníkov na prevádzku. Bude to jeden zákazník na 10 štvorcových metrov . Pri vstupe do predajne bude musieť zamestnanec kontrolovať dodržiavanie nových, ale aj doteraz platných hygienických pravidiel. Prevádzky verejného stravovania a pohostinstvá budú môcť byť otvorené od 6:00 do 22:00, v prípade rozvozu a predaja cez okienko nonstop. Otvorené budú môcť byť len tie, kde zákazníci sedia .

Zdroj: Getty Images

Na hranice nedoľahnú veľké zmeny

Od 1. októbra sa zoznam menej rizikových krajín nezmení. Úrad verejného zdravotníctva vypracuje bližšiu špecifikáciu opatrení, s ich definitívnym znením však bude verejnosť v dohľadnom čase oboznámená.

Zdroj: SITA/Claus Fisker/Ritzau Scanpix via AP

Núdzový stav predložia ako návrh vláde