KORONAVÍRUS Naozaj nás dusia rúška? FOTO Jednoduchý test odhalil pravdu!

Medzi odporcov rúšok patria aj poslanci ĽSNS. Odsúdeného Milana Mazureka dokonca vyhodili aj z banky, pretože odmietol rešpektovať pravidlá. Mazurek o tom napísal aj rozsiahly príspevok, v ktorom tvrdil, že pri nosení rúšok vdychujeme oxid uhličitý.

"Nebudem si ničiť zdravie tou hnusnou handrou a dýchať vysoké koncentrácie vlastného co2, a tiež nebudem niečo nosiť na tvári pod nosom, len aby som mal pokoj od premotivovaných ľudí a poslúchať tak úplne šialené a nelogické nariadenia," napísal vtedy Mazurek. Ak by však bola pravda to, že nosením rúška vdychujeme vysoké množstvo oxidu uhličitého, problém by mali aj lekári, ktorí často musia v rúškach vydržať niekoľko hodín pri náročných operáciach.

Vedátor vyvracia hoax

Samuel Kováčik, ktorí mnohí na sociálnych sieťach poznájú ako Vedátora, spravil pokus, ktorým jasne dokázal, že nám rúška neškodia.

Dusia nás rúška? Vyskúšal som za vás. https://vedator.space/ruska-nas-nedusia/ Tá vec na mojom prste sa volá... Uverejnil používateľ Vedátor_sk Štvrtok 24. septembra 2020

"Tá vec na mojom prste sa volá oximeter a ako asi tušíte, meria nasýtenie krvi kyslíkom. Ako vidíte, aj napriek rúšku na tvári som blízko maximálnej hodnote, oveľa väčšie výkyvy som dosiahol napríklad pohybom alebo dlhým rozprávaním. Ako to funguje? Hemoglobín má iné absorpčné vlastnosti pre červené a infračervené svetlo v závislosti od toho, či v ňom je kyslík alebo nie. Oximeter vyšle do prstu dva záblesky, červený a infračervený. Na opačnej strane zmeria, koľko z nich preniklo a z ich pomeru určí nasýtenosť kyslíkom. Možno máte na športových či chytrých hodinkách zelené svetlo, ide o podobný princíp, len sa meria odraz svetla," napísal v príspevku na sociálnej sieti.

Ďalej vysvetľuje aj to, prečo majú niektorí ľudia pocit, že sa v rúškach dusia. Podľa Vedátora môže ísť aj o panických záchvat, keď sa niekto bojí predstavy, že sa dusí a začne zrýchlene dýchať. Je tu vśak aj druhá možnosť.

"Druhá možnosť je, že si oxid uhličitý nesprávne asociujú s teplým a vlhkým vzduchom, ktorý vydychujú. Ďalšia možnosť je, že je to zámienka na nenosenie rúška, ktoré považujú za nepohodlné. Kto neverí, nie je nič jednoduchšie, než si kúpiť vlastný oximeter – stojí to asi 20 eur – a sám si to vyskúšať. Rúška pomáhajú obmedzovať šírenie vírusov kvapôčkami a ide o najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako zmierniť rozsah epidémie. Niektorí ľudia však naozaj nemôžu nosiť rúško z objektívnych dôvodov. Aj kvôli nim by ho mali nosiť všetci, čo môžu," dodáva Samuel.