Ukrajinský veľvyslanec: VIDEO Koronavírus je oproti nepokojom v Donbase nič, dovolenky už nie sú vecou voľby

VIDEO Tlačová konferencia ukrajinského veľvyslanca:

Terajšia slovenská vláda má iné ciele, ako tá bývalá

Muška vyzdvihol nové Programové vyhlásenie vlády (PVV) Igora Matoviča. "Čítam PVV predchádzajúcej a terajšej vlády. My sme susedia a chápeme, že ak bude na Slovensku akákoľvek vláda, my sme, ako štáty medzi sebou, dôležití partneri. Ak však čítam terajšie vyhlásenie vlády a hovorí sa v ňom, že Ukrajina je dôležitý partner a bezpečnosť na východe Slovenska je dôležitá, tak my vidíme, akým spôsobom bude fungovať ďalšia vláda. Ak sa oboznámite s PVV minulej a terajšej vlády a nájdete slovo „agresor“, tak zistíte v akom kontexte bolo použité. Je to veľmi jednoduché," odpovedal Muška na otázku, aké rozdiely vidí medzi terajšou a minulou slovenskou vládou.

Čísla nie sú dobré

"Výsledky spolupráce (medzi Ukrajinou a Slovenskom, pozn. red.) nie sú najlepšie," začal pesimisticky Muška. "Klesá export tovarov o 34,5%. Služby dokonca o 18%. Momentálne sa nachádzame v mínusových číslach," pokračoval veľvyslanec s tým, že import zo Slovenska sa síce zvýšil na 48 percent, no toto číslo je spojené primárne s prenosom plynu cez územie Slovenskej republiky.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Okrem zdravotného rizika v dôsledku pandémie aj veľvyslanec pripomenul ekonomické riziko s tým spojené. "K poklesu hrubého domáceho produktu (HDP) u nás aj u vás na Slovensku. Na Slovensku je to približne 10 percent a naši optimistickí ekonómovia to u nás predpokladajú len o 5 percent. Myslím si však, že to bude horšie," vyčíslil nespokojný Muška.

Dovolenku neplánujem

V slede udalostí, ktoré sa začali v dôsledku pandémie po marci tohto roka sa zariadil aj veľvyslanec, ktorý vlastným občanom neodporúča cestovať na dovolenku do zahraničia. "Po prvé, každému teraz všade radia zostať doma. V našom prípade sa nerozprávame o zákaze dovolenky napríklad na Kryme. Na tomto téma nestojí. Fakticky to znamená, aby občania zostali doma. Je ťažko vysvetliť napríklad v rodine deťom, aby zostali doma. Ľudia sú navyknutí na dovolenky. Teraz je vidieť, akým spôsobom sa zrýchľuje domáci cestovný ruch," vysvetľuje veľvyslanec. Ten dokonca predostrel tému tak, že cestovanie nie je záležitosťou voľby. "Do spomínaného Chorvátska sa napríklad dostať dá, ale napríklad Grécko je uzatvorené," povedal Muška s tým, že sám sa na žiadnu dovolenku toto leto nechystá.

"Ja osobne nemám žiadne plány na dovolenku. Nebudem sa na niečo spoliehať a o niečom snívať, aby som nebol zbytočne sklamaný. Tak som si dal také heslo, že tento rok na dovolenku nepôjdem," uzavrel túto tému Muška.

Niečo, čo sa už sedem rokov neudialo

S narastajúcim rizikom ekonomickej katastrofy Muška zdôrazňuje, že krajina chce v najbližších dňoch sfunkčniť bilaterálnu komisiu medzi Slovenskom a Ukrajinou. "Táto komisia nezasadala od roku 2013. Nie je to veľmi dobré. Nevedeli sme dosiahnuť, aby to schválila predchádzajúca vláda, dúfame, že to dokážeme s terajšou vládou. Konštatujeme to aj na základe programového vyhlásenia vlády (PVV), kde sa píše, že Ukrajina je jedným z prioritných krokov spolupráce," vidí nádej veľvyslanec.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do Matovičovej vlády vkladajú viac nádeje

Muška tvrdí, že pri porovnaní s bývalou vládou vidí zásadné rozdiely na poli charakterizácie Ruskej federácie. "Za agresora je označené Rusko, povedala to jasne vláda. Je to oproti bývalej vláde rozdiel, napriek tomu, že bývalá vláda agresiu pripúšťala, nikdy nikoho nemenovala," myslí si Muška. "Budeme aktívne podporovať transformáciu a európsku perspektívu Ukrajiny a neakceptujeme narušenie jej teritoriálnej integrity," píše sa v konkrétnom PVV vlády Igora Matoviča.

Veľvyslanec v tomto smere dodal, že ambasáda pri tejto príležitosti pripravuje návštevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenskeho na Slovensko.

Štipľavý odkaz pre ruského senátora

Ruský senátor Alexej Puškov sa na Muškovu adresu vyjadril, že slová o militarizácii Krymu sú klamstvom a nezmyslom, pričom zdôraznil, že na Kryme nevraždia novinárov ako napríklad v Kyjeve. "Puškova nepovažujem za meradlo demokracie, slobody a pravdy. Čo sa týka vrážd novinárov, s nimi sa stretávajú v takmer každej krajine. Bohužiaľ sú tieto prípady aj na Ukrajine, vyšetrujú sa. Napríklad na Slovensku je už tento prípad vyšetrený. Tiež nemôžeme tvrdiť, že je to typická situácia na Slovensku. To, že na Kryme väčšina aktivistov tatárskej národnosti už sedí v base je jednoducho fakt. Zmizli desiatky ľudí, my ich považujeme za zavraždených, to je tiež fakt. O týchto ľuďoch nič nevieme, nie sú o nich žiadne súdne rozhodnutia, jednoducho zmizli. Túto otázku treba dať pánu Puškovi. Nehovoríme o desiatkach prípadov, ale to sú jednotlivé prípady, no tie sa vyšetrujú," odkázal Jurij Muška senátorovi Puškovi.

Od Slovenska by sme si mali zobrať príklad

V kontexte celosvetovej pandémie koronavírusu sa Muška vyjadril, že čísla začali na Ukrajine opäť nepríjemne stúpať bezprostredne po tom, ako boli uvoľňované niektoré opatrenia. "Máme vyše 60-tisíc potvrdených prípadov, z toho viac ako 20-tisíc prípadov je ešte aktívnych. Včera pribudlo ďalších 660 prípadov. Mŕtvych je už viac ako 1500. Situácia sa, bohužiaľ, v porovnaní s májom výrazne zhoršila," povedal Muška.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Dôsledky opatrení nepriamo porovnal so Slovenskom a vyzdvihol ho. "Myslíme si, že disciplinovanosť by sme si mali brať aj od Slovákov. Týka sa to napríklad aj nosenia rúška. Koncom mája sa tak začala situácia, podobne ako na Slovensku, zlepšovať. Vtedy sme v porovnaní s minulým obdobím sledovali "len" 150 prípadov denne," povedal Muška s tým, že išlo o značný pokles. Pri príležitosti tejto témy veľvyslanec vyzdvihol a aj poďakoval za humanitárnu pomoc, ktorá prišla zo Slovenska vo výške 190-tisíc eur.

Posun v prípade zostreleného lietadla v Donbase

Rok 2014 bol pre Ukrajinu mimoriadne náročný. K nepokojom na východe prispela aj tragická udalosť, pri ktorej došlo k zostreleniu letu Malaysia Airlines (MH-17) počas 17. júla 2014. Muška informoval ďalšom o posune v tomto prípade. "Práve 10. júla 2020 holandská vláda schválila žalobu proti Ruskej federácii v kontexte ľudských práv, práve kvôli spomínanému zostreleniu lietadla. Takýmto spôsobom bude Rusko zodpovedné teraz alebo neskôr za svoju teroristickú činnosť. Rusko sa dá zastaviť len uvalením ďalších sankcií a obmedziť ich touto cestou. Vojenskou cestou určite nad Ruskom nezvíťazíme. Je to najväčšia ozbrojená veľmoc na svete," myslí si Muška. Za nepriamo súvisiacu kauzu okupácie Krymu boli sankcie voči Rusku predĺžené až do júna 2021.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Príchod druhej vlny očakávajú, no nevedia odhadnúť jej dopad

Ukrajinská strana počíta, že v blízkej dobe môže udrieť druhá vlna koronavírusu. "Samozrejme, máme plán. Očakávame, že príde druhá vlna. Nikto nevie, kedy to bude a aký bude jej rozsah," povedal Muška. Ako príklad uviedol španielsku chrípku, ktorá bola v 20. rokoch minulého storočia tiež masívnym vírusom, ktorý sa šíril. "Vtedy to trvalo 2 roky. Teraz sa zväčšila mobilita ľudí, vtedy bola podstatne nižšia. Covid sa rozširuje rýchlejšie. Odborníci hovoria o tom, že to jediným rokom neskončí. Počúvali sme rôzne čísla a ja som počul, že chorých bude až 60 – 70 miliónov ľudí. Momentálne sa nachádzame na 14 miliónoch potvrdených prípadoch. Imunológovia sa tiež vyjadrili, že ak bude chorých vo výške až 70 miliónov ľudí, vytvorí sa kolektívna imunita," popisuje Muška.