Ministri o Kollárovej diplomovke: VIDEO Ak niekto strieľa góly do vlastnej brány, je to jeho problém

BRATISLAVA - Problém s diplomovkou je osobným problémom predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) a nie je to problém koalície. Uviedla to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).

Reagovala tak na utorkové (7. 7.) odvolávanie šéfa parlamentu pre jeho diplomovú prácu. Remišová deklarovala, že strana Za ľudí je jednotná v tom, že pre kauzu jedného z partnerov nebude odchádzať z koalície.

Ak človek z tímu strieľa góly do vlastnej brány, je to jeho problém

Úlohou premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) je podľa Remišovej zjednocovať koalíciu, zjednocovať partnerov a viesť ich ako jeden tím. „Ak človek z toho tímu strieľa góly do vlastnej bránky, je to jeho problém, ale my to robiť nebudeme,“ podotkla. Remišová na margo roztržky uviedla, že Kollár aj Šeliga by si to mali vyriešiť mimo parlamentu.

Doležal situáciu nekomentoval

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina) nechcel utorkové udalosti v parlamente a roztržku medzi podpredsedom NR SR Jurajom Šeligom (Za ľudí) a šéfom parlamentu komentovať. „Nesledoval som dianie ani médiá, plne ma zamestnalo riešenie záležitosti týkajúce sa Národnej diaľničnej spoločnosti,“ povedal.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Pre Sulíka je to ukončená vec

Pre ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) je kauza Kollárovej diplomovej práce utorkovým hlasovaním ukončená. Nevidí dôvod, aby sa v nej naďalej "rýpalo". Je tiež presvedčený, že koalícia vydrží vládnuť štyri roky. „Vzťahy v koalícii sú dostatočne robustné na to, aby takéto niečo prežili,“ hovorí Sulík. Dodal, že SaS spolupracuje so všetkými stranami v koalícii. K roztržke v NR SR uviedol, že "tam, kde sa rúbe, lietajú triesky". Podotkol, že občas sa povedia slová, ktoré by sa inak nepovedali.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Nebojím sa osobných problémov

Všetky štyri strany v koalícii si podľa ministra obrany Jaroslava Naďa uvedomujú, že táto vláda nemá "inú reálnu zodpovednú alternatívu". „Nebojím sa toho, že by sme mali nejaké osobné problémy, ktoré by nám zabránili realizovať opatrenia, ktoré táto krajina potrebuje,“ poznamenal Naď. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR Milan Krajniak (Sme rodina) ani po utorkových koaličných roztržkách v parlamente necíti žiadnu koaličnú krízu.

Zdroj: Topk/Ján Zemiar

Podľa neho je príkladom návrh novely zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý vláda schválila na stredajšom rokovaní. „S návrhom novely prišli za mnou Vladimíra Marcinková (Za ľudí) a Ondrej Dostál (SaS), nemali sme vôbec problém sa dohodnúť, ani vtedy, keď som ich poprosil o možnosť trochu prepracovať pôvodný návrh,“ uviedol. Podľa Krajniaka nie je vo vláde cítiť žiadny, ani vecný, ani emocionálny problém. Utorkové udalosti podľa jeho slov na stredajšom rokovaní vôbec nepreberali.

Verím, že sme schopní poučenia

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (OĽaNO) je presvedčený, že cieľom vlády je dokázať, že sa dá vládnuť korektne. Priznal, že utorkové momenty v parlamente to nepotvrdili. "Verím, že sme schopní poučenia," uviedol. Poukázal tiež na to, že politika má svoje zákonitosti, ktoré nie sú vždy v súlade s bežným správaním. "Vyšší cieľ požehnáva niektoré postupy, ktoré by sme v normálnom bežnom živote okomentovali, že nie sú celkom adekvátne," uviedol v súvislosti s okolnosťami okolo diskusie a samotného odvolávania šéfa parlamentu.

Poslanci Národnej rady SR v utorkovom tajnom hlasovaní neodvolali Kollára z funkcie predsedu parlamentu. Kollár čelí podozreniam z plagiátorstva pri svojej diplomovej práci. Návrh na svoje odvolanie podal sám. Na hlasovaní sa nezúčastnili poslanci za SaS a Za ľudí, ktorí vopred vyzývali Kollára na vyvodenie politickej zodpovednosti. Chceli, aby sám odišiel z funkcie. To, že Kollár podal návrh na svoje odvolanie, považovali tieto strany za hádzanie zodpovednosti na nich. OĽaNO jeho odchod nežiadalo.