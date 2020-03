KORONAVÍRUS Starosta Vysokej pri Morave bije na poplach: Po zásahu skončilo v karanténe 26 policajtov

Všetko to začalo ešte v piatok 20. marca 2020, keď policajtov privolali k bitke medzi dvoma bratmi, ktorí proti sebe tasili nože. „Okolo 17:00 h bol policajtmi OR PZ v Malackách vykonaný služobný zákrok v obci Vysoká pri Morave proti páchateľovi, ktorý sa dopustil trestného činu ublíženia na zdraví v štádiu pokusu v súbehu s prečinom výtržníctva. Páchateľ už v súčasnosti čelí obvineniu z uvedených trestných činov, pričom bol zároveň spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie,“ prezradila pre Topky.sk hovorkyňa bratislavskej polície Veronika Slamková.

Spolu s policajtmi na mieste zasahovali aj záchranári, ktorí ošetrovali bodnutého muža. Po služobnom zákroku a zadržaní páchateľa, ktorého eskortovali za mreže, sa k zasahujúcim policajtom na oddelenie v Malackách dostala šokujúca správa.

„Bolo zistené, že uvedený páchateľ žije v spoločnej domácnosti s osobou, ktorá je pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Preto bola nariadená u všetkých policajtov, ktorí boli v kontakte s páchateľom domáca karanténa,“ popísala nepochopiteľnú a pre zasahujúcich policajtov zarážajúcu situáciu Slámková.

S obavou pred ochorením na koronavírus skončilo podľa našich informácií 26 policajtov, ktorí prišli do kontaktu s násilníkom, ktorý žil v jednej domácnosti so sestrou infikovanou koronavírusom. Po dlhých hodinách strachu pred ochorením, prišla z testovacieho centra na políciu dobrá správa.

„Z dôvodu, že výsledky testovania uvedeného páchateľa u neho ochorenie COVID-19 nepotvrdili, bola karanténa dotknutých policajtov už ukončená,“ prezradila Slámková na štvrtý deň po zásahu.

Bezmocnosť

Lenže prípad, ktorý ohrozil desiatky policajtov, záchranárov a ich rodiny, sa touto správou neskočil. Práve naopak. Celá vec ukázala obrovské nedostatky v systéme ochrany pred šírením koronavírusu, s ktorými sa dodnes potýkajú strážcovia zákona, záchranári aj ľudia v obci, ktorí stále žijú v strachu pred šíriacim sa ochorením.

Žena, ktorá žije vo Vysokej pri Morave a je infikovaná koronavírusom, pracuje podľa našich informácií v nemocnici na Kramároch, kde sa vírusom aj nakazila. Predísť situácii, ktorá sa stala, je prakticky nemožné a môže sa opakovať kdekoľvek na Slovensku.

Starosta Vysokej pri Morave Dušan Dvoran poukazuje na obrovský problém, ktorý táto situácia odhalila. „Ja, ako starosta obce, ani policajti nemáme prístup k databáze ľudí infikovaných koronavírusom ani ľudí, ktorí majú povinnosť dodržiavať karanténu. My sme sa o tom, že naša občianka je infikovaná koronavírusom dozvedeli len tým spôsobom, že nám volali ľudia, že pravdepodobne táto osoba je infikovaná. Neviem odkiaľ sa to dozvedeli, ale ja som to potom videl až na ďalší deň, keď na stránkach vybehlo, že žena infikovaná koronavírusom je z Vysokej pri Morave. Potom som sa to pokúsil preverovať aj oficiálnymi kanálmi, ale to sa mi nedarilo. Následne sa v tom dome, kde žila táto infikovaná žena pobili jej bratia. Boli tam nože a tiekla krv, tak tam zasahovali policajti. Potom sme sa dozvedeli, že policajti a záchranári museli ísť do karantény. Keby sa nepobili a nemuseli by zasahovať policajti, tak sa to nedozvieme vôbec. Z toho zásahu vyplynulo, že nielen vedenie obce, ale ani policajti nemajú prístup k databáze infikovaných ľudí,“ popísal okolnosti súvisiace s prípadom šíriacej sa nákazy vo Vysokej pri Morave starosta Dvoran.

Ten prezradil, že ľudia v dedine dnes žijú v strachu, lebo infikovaná žena býva v spoločnej domácnosti s bratmi a s mamou, chodí tam jej sestra s deťmi a ďalší rodinní príslušníci. Tí sa potom voľne pohybujú medzi ľuďmi v dedine. Napríklad brat infikovanej ženy si podľa starostu pokojne chodí po pivko do miestnych potravín a keď ho upozornia, že by mal byť v karanténe, odvetí im, že jemu nikto nenariadil žiadnu karanténu.

„Podľa mňa by nemala byť v karanténe len tá infikovaná občianka, ale aj ľudia, ktorí s ňou žijú v jednej domácnosti. Ale ani my, ani policajti nemáme možnosť to kontrolovať, lebo zoznam infikovaných a ľudí, ktorí majú byť v karanténe, končí na Úrade verejného zdravotníctva a odtiaľ nám žiadne výsledky ani oznámenia či iné informácie nechodia. Osobne som písal na Úrad verejného zdravotníctva aj na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale oni mi odmietli dať informácie o tom, kto v našej obci je infikovaný a kto má byť v karanténe, vždy odpíšu len, že pre ochranu osobných údajov nám tieto informácie nemôžu sprístupniť a tí rodinní príslušníci si zatiaľ chodia po dedine a my si s tým nevieme dať rady,“ hovorí bezmocný starosta Dvoran a volá o pomoc kompetentných a pýta sa, kto má kontrolovať dodržiavanie karantény.

„Podľa mňa to má kontrolovať Úrad verejného zdravotníctva, alebo polícia. A tento problém, zrejme nie je len problém našej obce, ale celého Slovenska, veď nedisciplinovaní ľudia žijú všade a s pribúdajúcimi prípadmi, budú pribúdať aj podobné situácie,“ varuje starosta Dušan Dvoran.

Topky.sk poslali v súvislosti so vzniknutou situáciou vo Vysokej pri Morave otázky na Ministerstvo zdravotníctva aj na Ministerstvo vnútra. Tie sa týkali hlavne prístupu polície a orgánov verejnej správy k databáze infikovaných osôb a osôb, ktorí majú povinnú karanténu.

Správu budeme aktualizovať.