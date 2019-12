Tradičné ráno v hlavnom meste: Kolóny sužujú Bratislavu, zdržíte sa na viacerých miestach

Kolóna je na Vajnorskej, Rožňavskej, Vrakunskej a Slovnaftskej smerom do centra. Zdržíte sa 15 minút. Vodiči sa zdržia aj v Rusovciach smerom do Petržalky. Dvadsaťminútové zdržanie hlásia na Račianskej ulici smerom do mesta. Na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy hlási Zelená vlna pol hodinu. Vodiči sa tiež 30 minút zdržia v Bratislave na D1 od Zlatých pieskov na Prístavný most.

Na D2 za Stupavou, v smere do Bratislavy je kolóna, zdržanie desať minút. Na ulici Svornosti a na Popradskej sa v smere do mesta si vodiči počkajú do 20 minút. Tak isto sa vodiči zdržia aj na Hradskej, v smere od Vrakune do centra. Pred Prístavným mostom na D1 pred vjazdom do hlavného mesta, v smere od Senca sú 30-minútové kolóny.

Z Čiernej Vody a z Vajnôr, v smere do Bratislavy, si vodiči počkajú 20 minút. Medzi Štvrtkom na Ostrove, Mostom pri Bratislave a Hornými Dielmi sa vodiči zdržia do 30 minút. V Dunajskej Lužnej, v smere do Rovinky a Bratislavy, Stella centrum hlási 45-minútové zdržanie. V Ivanke pri Dunaji, v smere od Bernolákova do Bratislavy sa vodiči zdržia 30 minút.