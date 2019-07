FOTO Hnoj pred parlamentom má dohru: Boli sme najhľadanejšie osoby na Slovensku, tvrdia farmári

BRATISLAVA - V sobotu ráno to okolo budovy Národnej rady SR poriadne zapáchalo. Dvojica farmárov tu totiž vysypala 31 kubických metrov hnoja. Nešlo o náhodu, ale o premyslený odkaz smerovaný k predsedovi parlamentu Andrejovi Dankovi, na protest proti výstavbe stožiaru. Ich konanie však nezostalo bez následkov.

Patrik Magdoško a František Oravec vykydali hnoj k jame, kde má pribudnúť 30-metrový stožiar, na ktorý mal samotný Danko prispieť sumou 9-tisíc eur. Krátko na to uviedli, že predseda SNS by sa mal radšej venovať problémom v rezorte pôdohospodárstva, než plytvať energiou na prezentovanie samého seba. "Máme toho dosť!" znel odkaz farmárov na sociálnej sieti.

Ohrozili bezpečnosť staveniska, tvrdí kancelária NR SR

Reakcia na seba nenechala dlho čakať. Bratislavský policajný hovorca potvrdil, že prípadom sa zaoberá polícia, Kancelária Národnej rady SR konanie farmárov z Iniciatávy poľnohospodárov odsúdila. Vyjadrili sa, že protestujúci takto ohrozili bezpečnosť staveniska pri parlamente, ako aj samotných robotníkov, ktorí boli v čase incidentu na stavbe.

Akékoľvek narušenie prípravných prác výstavby stožiara v sebe nesie hrozbu ohrozenia tejto stavby a jej statiky a je v záujme všetkých, aby bola stavba bezpečná a postavená v súlade so všetkými predpismi a technickými normami. Neodborné zásahy, napríklad vo forme vstupu niekoľkotonového vozidla do bezprostrednej blízkosti stavebnej jamy, či vysypanie nákladu, môže narušiť stabilitu a technické podmienky staveniska a teda mať vplyv aj na samotnú stavbu. Incident je o to závažnejší, že v tom čase boli na stavenisku prítomní aj robotníci, ktorí mohli utrpieť zranenia - upresnil v stanovisku riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR Tomáš Kostelník.

"NR SR vyčísli škodu, ktorá bola spôsobená tým, že boli mimoriadne povolaní zamestnanci k NR SR na pracovný výkon, objednaná technika a likvidácia odpadu. V prípade, že táto suma a okolnosti tohto incidentu naplnia skutkové podstaty trestného činu, podá trestné oznámenie," uviedol Kostelník a dodal, že zároveň musí Kancelária NR SR zabezpečiť aj vyhodnotiť zdravotnú nezávadnosť kontaminovanej dlažby.

Farmári: Dnes sme boli najhľadanejšie osoby na Slovensku

Farmári sa po veľavravnom geste vracali domov. Popoludní ich pri Lovinobani zastavila polícia. Ako uviedli na sociálnej sieti, legitimizovali ich zástupcovia zákona hneď na niekoľkých policajných autách. Potom ich odviedli na výsluch. Prekvapením pre nich bolo, keď sa neskôr dozvedeli, že približne od 9.30 hod. mala polícia po nich, aj ich nákladnom aute Tatra, vyhlásiť celoštátne pátranie.

"To fakt tak rýchlo dokázali zapojiť stovky policajných áut do pátrania na území celého Slovenska? Dnes sme boli najhľadanejšie osoby na Slovensku a tak isto aj TATROVKA!" uviedol František Oravec. "Tri týždne dozadu, keď Paľovcom z Rohožníka kradli úrodu, po privolaní polície, polícia prišla, mykla plecami a odišla preč...," skonštatoval.

"Andrej Danko v súvislosti s našou akciou hovorí o nebezpečnom narušení statiky. Jednoduchá otázka, keď si človek pozrie to video a na tú jamu: Ako tá hlina stadiaľ odišla? Ako tam bol privezený betón? Vtedy nebola ohrozená statika? Len auto, ktoré malo 3 tony naloženého hnoja ohrozilo statiku?," reagoval Magdoško na vyjadrenie Kancelárie Národnej rady.

Dvojica si stojí za tým, že vyjadrili svoj názor a ide o priestupok. "Nečinnosť v sektore poľnohospodárstva pod vedením SNS, strany pána Danka je to, čo nás prinútilo k takémuto neštandardnému vyjadreniu názoru riešenia," dodal Oravec.