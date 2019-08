Šéf SNS Danko na FOTO z roku 1998: Futbalové mužstvo, nájdete aj Kašického a Gajdoša?

BRATISLAVA - Líder Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko vo svojom profile na facebooku na nedeľu avizoval nielen predpoludňajšie stretnutie s občanmi v Terchovej, ale aj popoludňajší futbalový zápas so staršími pánmi v meste Tvrdošín. V jeho tíme sa síce ocitli viaceré známe mená nášho športového sveta, ale nakoniec aj tak na sociálnej sieti najprv zahviezdila fotografia z roku 1998. Chcete vedieť, kto je na nej?

"Je to potvrdené! Vidíme sa o 10 hod. v nedeľu v Terchovej a poobede o 15 hod. v Tvrdošíne, kde si zahráme futbal so staršími pánmi mesta. Sľúbili, že sa v našom tíme zúčastnia; Tittel, Jančula, Pecko, Krištofík, Glonek a vraj aj Robo Vittek. Ak sa zápas vydarí, príjmeme pozvanie v tejto zostave aj do iných miest," takýto príspevok bol pridaný v piatok na facebookovej stránke Andrej Danko - predseda SNS.

A ako bolo sľúbené, tak sa aj stalo. Už v nedeľu pribudli fotografie toho, ako sa predseda Národnej rady SR stretol v Terchovej s návštevníkmi podujatia Jánošíkove dni.

Zaujímavejšou sa však stala futbalová fotografia, ktorá bola zverejnená ešte o niečo neskôr: "Túto fotku, ktorá je z roku 1998, mi dal na Orave bývalý kamarát z vojny. Na fotke nájdete aj Kašického a Gajdoša." Tak ako? Našli ste?

Zdroj: FB/Andrej Danko - predseda SNS

Podotýkame, že Peter Gajdoš je súčasný minister obrany a František Kašický pôsobil ako minister obrany od júla 2006 do januára 2008.