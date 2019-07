Do tejto diery ju vsunú! VIDEO Robotníci sa už pustili do Dankovej 30-metrovej pýchy

Zemné práce stoja 16-tisíc bez DPH, ďalšie časti vyjdú na 38-tisíc. Andrej Danko povedal, že ešte pred výstavbou 30-metrového stožiaru kontaktovali všetky zodpovedné úrady, vrátane pamiatkárov. Tento proces trval rok, dodal. Bude rád, ak sa stožiar podarí dokončiť 1. septembra. Základy Dankovho stožiara sú uz vykopané.

Stožiar bude v najvyššej možnej výške. "Taká bola požiadavka. Podľa informácií čo mám, môže to byť 30 metrov. Na to som s úsmevom povedal, že pokiaľ viem, v Maďarsku to je 27. Keby stožiar mohol mať najviac technicky 20 metrov, mal by 20 metrov. Bude to dôstojné miesto na umiestnenie štátneho symbolu," vysvetlil s tým, že to môže byť dominanta, ktorá priláka ľudí. Ak príde nový predseda parlamentu, môže podľa Danka stožiar demontovať. "K národnej rade pristupujem zodpovedne, starám sa o ňu ako o vlastný majetok," dodal.

