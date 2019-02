ÚVO počas stretnutia upozornil podnikateľské subjekty na tzv. generálny pardon

„Tí často zabúdajú na svoju povinnosť v prípade akejkoľvek zmeny, ktorá sa týka zapísaných údajov, túto zmenu v lehote 30 dní ohlásiť úradu. V prípade, ak túto možnosť využijú a splnia si oznamovacie povinnosti voči úradu do 28. februára 2019, nebude im v danom prípade za nesplnenie ich povinnosti v určenej lehote uložená sankcia zo strany úradu," konštatoval ÚVO.

„Vítame otvorenú komunikáciu ÚVO s predstaviteľmi zamestnávateľov, aj ústretový krok vo forme generálneho pardonu. Privítali by sme urýchlené prepojenie informačných systémov tak, aby podnikatelia nemuseli nahlasovať údaje, ktoré má štát k dispozícii,“ povedal výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor. Riaditeľ pre vládne záležitosti Americkej obchodnej komory v SR Michal Krčméry uviedol, že komora víta zámer ÚVO využívať aj nelegislatívne nástroje a zvyšovať povedomie v regiónoch o možnostiach zapojenia sa do verejných súťaží napriek tomu, že sa nepodarilo zapracovať do novelizácie zákona o verejnom obstarávaní povinné ex ante zverejňovanie zákaziek s nízkou hodnotou.

Zriadenie spoločnej pracovnej skupiny a organizovanie okrúhlych stolov ÚVO so zástupcami podnikateľských organizácií kladne ohodnotil prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik. Zväz pripomenul, že v roku 2018 bola prijatá novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa znížili limity zákaziek podliehajúce úplnému procesu verejného obstarávania, čo je novou príležitosťou pre malé firmy a živnostníkov.

„Veľmi oceňujeme, že ÚVO podporuje používanie kvalitatívnych kritérií a nepovažuje kritérium najnižšej ceny za ideálne z pohľadu obstarávateľa. Pripravované vzdelávacie podujatia priamo v regiónoch prispejú k otvoreným diskusiám o problémoch, ktoré podnikatelia riešia v rámci verejného obstarávania," skonštatoval prezident Slovenského živnostenského zväzu. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) Slovenskej republiky ocenila iniciatívu ÚVO z pohľadu profesionalizácie verejného obstarávania. Z rokovania pracovnej skupiny vzišli konkrétne návrhy spolupráce v medziach zákona, povedal generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický.

Na stretnutí sa zúčastnili Slovenský živnostenský zväz, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Klub 500, Francúzsko-slovenská obchodná komora, Holandská obchodná komora, Americká obchodná komora, Republiková únia zamestnávateľov, Slovak Compliance Circle a Zväz strojárskeho priemyslu SR.