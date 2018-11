Colebatch: Verejný cloud môže pomôcť štátu prinášať lepšie služby pre občanov

David Colebatch

Zdroj: Itapa

BRATISLAVA – Verejný cloud môže pomôcť štátu prinášať lepšie služby pre občanov. Na to, aby verejné inštitúcie adaptovali cloudové technológie správne, potrebujú partnerov z radov súkromných poskytovateľov týchto služieb. Na medzinárodnom kongrese Itapa 2018 to uviedol David Colebatch zo spoločnosti Aliter Technologies, Kanada, ktorá pomáha zákazníkom migrovať systémy do prostredia verejného alebo hybridného cloudu.