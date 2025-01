Múzem obchodu sa s rokom 2024 rozlúčilo psychedelicky. Kalorickým rockom od Rosalie Cunningham

Rosalie Cunningham, Múzeum obchodu Bratislava

O tom, koľko zaujímavých kapiel, o ktorých ani nevieme, prechádza našou krajinou, podal správu aj predvianočný koncert v bratislavskom Múzeu obchodu. Jemne bizarný priestor, kde sa zastavil čas, funguje aj ako koncertné miesto a čuduj sa svete, prináša naozaj neokukanú a zaujímavú hudbu. V tomto prípade šlo o Angličanku Rosalie Cunningham s kapelou, ktorá nás pri propagovaní svojho tretieho albumu To Shoot Another Day, vydanom začiatkom novembra, vrátila do 70. rokov.