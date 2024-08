Tam, kde je voda tekutá a piesok sa sype. Návrat Alten Kompoten je dobrým dôvodom pripomenúť si ich magické začiatky

Alten Kompoten - Dobre je na svete, keď je voda tekutá, 2016

Po celý čas v modernej histórii riešila spoločnosť cez hudbu spoločenské problémy. Od vzniku punkovej aj nepunkovej hudby tieto problémy vždy hudba doprevádzala, či už sú to revolučné šesťdesiate roky a angažovaný folk Boba Dylana, antisystémový punk Sex Pistols, alebo súčasní angažovaní umelci ako Idles či Kendrick Lamar, hudba tu s nami bola pri každej dôležitej udalosti v modernej histórii. To až do takej miery, že pre nás začala byť politika či serióznosť v podstate takmer neoddeliteľná od hudby – obzvlášť v náročnejších poslucháčských kruhoch.