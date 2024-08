Príležitosti pre mladých? Táto spoločnosť ponúka študentom a absolventom odborný výcvik a mentoring ZADARMO

Podpora mladej generácie študentov zo strany zamestnávateľa je kľúčovým prvkom pre rozvoj talentov a inovácií. Aj my v Skupine ENGIE, ktorá je globálnym lídrom v poskytovaní komplexných energetických riešení, si uvedomuje dôležitosť investovania do budúcich odborníkov. Veková krivka populácie, a teda aj zamestnancov, narastá a tento fakt je v praxi viditeľný vo väčšine spoločností. Aj preto dlhodobo spolupracujeme so školami, študentami a absolventami. V rámci rôznych rozbehnutých projektov im odovzdávame praktické a teoretické vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný kariérny štart.