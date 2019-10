Do kín prichádza nová česká komédia plná hereckých hviezd

Režisér Jiří Vejdělek (Ženy v pokušení, Muži v nádeji) obsadil do svojej novej komédie Posledná aristokratka plejádu vynikajúcich hercov, pretože obsadenie postáv jeho filmov je pre neho kľúčové. Spoluprácu si zopakoval napríklad v prípade Tatiany Dykovej (Vilhelmovej), Elišky Balzerovej, Hynka Čermáka, Martina Pechláta či Pavla Lišku. Premiérovo pracoval napríklad s Vojtom Kotkom, Zdeňkom Piškulom alebo Petrom Nárožným. V jednej z vedľajších postáv sa objaví aj obľúbená slovenská herečka Táňa Pauhofová.

Posledná aristokratka je nakrútená na motívy rovnomenného románu Evžena Bočka, ktorý vyšiel v roku 2012, stal sa bestsellerom a dočkal sa niekoľkých pokračovaní. Zvíťazil na prvom ročníku Ceny Miloslava Švandrlíka pre najlepší humoristický román. „Po dlhej dobe sa v Česku objavil vtipný román. Jeho autor Evžen Boček do svojej Poslednej aristokratky s nadhľadom a ľahkosťou vložil svoje dlhoročné skúsenosti reálneho sprievodcu a kastelána. Dal mi tým príležitosť znovu sa scenáristicky a režijne pustiť do najnáročnejšieho kráľovského filmového žánru,“ hovorí režisér a autor scenára v jednej osobe.

Príbeh filmu sa začne odvíjať vo chvíli, keď sa rodený Newyorčan Frank (Hynek Čermák) dozvie, že po svojich šľachtických predkoch zdedil starobylé rodové sídlo – zámok Kostka. Potomok emigrantov sa tak po viac než štyridsiatich rokoch chystá s dcérou Mariou (Yvona Stolařová) a temperamentnou ženou Vivien (Tatiana Dyková) na veľký návrat do Čiech. Čerství aristokrati nevedia o miestnych pomeroch, dávnu vlasť a zámocký život poznajú len z dávneho rozprávania príbuzných.

Všetky záležitosti spojené s navrátením majetku, pre nich rieši právny zástupca Benda (Vojta Kotek). Po príjazde rodina zisťuje, že je zámok v stave pozvoľného rozkladu, bokom od akéhokoľvek spoločenského diania. Jedinými stálymi obyvateľmi Kostky sú kastelán Josef (Martin Pechlát), ktorý neznáša turistov, svojská gazdiná pani Tichá (Eliška Balzerová), ktorá používa orechový likér ako liek na všetko, a hypochondrický údržbár Krása (Pavel Liška), ktorý je prakticky stále PN. Zatiaľ čo osadenstvo Kostky pozvoľna precitá z mátožného spánku porevolučných deväťdesiatych rokov, rodina Kostkovcov stojí pred ťažkou voľbou, či generáciami vybudované sídlo predať a vrátiť sa do Ameriky, alebo sa pokúsiť zámok Kostka zachrániť.

Titulnú pieseň s názvom „I prokletí může být štestí“ pre film zložila a nahrala slovenská kapela NO NAME a zaujímavosťou je, že je to ich prvá skladba v češtine. Vypočuť si ju môžete TU.

