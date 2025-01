David Koller vydá svoje Best Of. Ako prvú predstavil novú verziu piesne Chci zas v tobě spát

David Koller s kapelou, 2024

Osemnásť zásadných piesní z katalógu jedného z najpopulárnejších českých spevákov v novom kabáte. To ponúkne album David Koller – Best Of, ktorý vyjde v priebehu jesene. Prvou ochutnávkou je nová verzia hitu Chci zas v tobě spát, ktorú nahral spolu so svojou kapelou v štúdiu v Mikulove a k piesni pritom vznikol aj videoklip. Na výberovke budú tiež piesne, ktoré Koller napísal pre kapely Jasná Páka, Lucie alebo vlastné sólové projekty. Krst je naplánovaný na 4. decembra v pražskom Fóre Karlín.