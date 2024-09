Láska je najdôležitejšou úlohou, aká existuje. Nepokazte si vzťahy, nikdy ich nemôžete získať späť

Martin Zverko alias Sandozz, 2024

Zverejňovať "vydavateľské" rozhovory s umelcami nie je ideálne, oveľa radšej vám prinášame vlastné. Redaktorov je však málo a zaujímavej hudby oveľa viac, než sa dá v našich podmienkach "autorsky pokryť". Navyše Sandozz je ďaleko – nielen geograficky, ale aj na "mentálnej mape" slovenských poslucháčov, takže aj keď je pre nás ako hudobník zaujímavý, ktovie, či by bol aj pre našich čitateľov... Našťastie to nemusíme riešiť, lebo toto nie je bežný vydavateľský PR rozhovor, ale napriek pomerne basic otázkam veľmi príjemný a autentický (tak ako jeho hudba) náhľad do duše umelca, ktorý navyše ešte nikde nevyšiel. Takže bez výčitiek – tu ho máte!