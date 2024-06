Billie Eilish po úspechu piesne o Barbie vydala album, ktorý nie je o hitoch. Napriek tomu je jej najlepším dielom

Billie Eilish s Oscarom za skladbu What Was I Made For?, 2024

Je ťažké uveriť, že od vydania predchádzajúceho albumu Billie Eilish Happier Then Ever uplynuli iba tri roky. Za ten čas sa okolo 22-ročnej speváčky diali obrovské veci. Najviac zarezonovala spolupráca na soundtracku k filmu Barbie, ktorou spolu s jej bratom Finneasom O'Connellom opäť potvrdili, že sú naozaj výnimočnou skladateľskou dvojicou súčasnej pop music. Po pozbieraní najväčších cien, ktoré sa s filmovou skladbou dajú získať, v máji obohatili hudobný svet o ďalší silný album.