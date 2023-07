Para prichádza s novinkou Pre tých čo ostali. Vo videoklipe účinkuje Henrieta Mičkovicová a Milo Kráľ

Skupina Para sa opäť spojila s Janou Kirschner a svojím zakladajúcim členom Matejom Starkovom a spoločne zložili novú skladbu. Nesie názov Pre tých čo ostali a je venovaná všetkým, ktorí to aj napriek nepriazni osudu v živote nevzdali. Je to v poradí už tretia spolupráca autorského trojlístku Matúš Vallo, Jana Kirschner a Matej Starkov. Po úspešných skladbách To okolo nás a Na ceste prichádzajú s ďalšou silnou pesničkou.