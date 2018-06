Náš tip na posledný júlový víkend: Zažite jazz v prekrásnom prostredí Liptova

Liptov je aj jazzový

Postará sa o to 14. ročník Mikulášskeho Jazzového Festivalu, ktorý je už tradične hudobným vrcholom liptovskomikulášskeho kultúrneho leta. Priestor dáva nielen etablovaným umelcom svetového formátu, ale aj mladým, nádejným talentom s vysokým potenciálom, pričom doteraz na Liptov priniesol viac ako 150 kapiel z celého sveta.

Vďaka kvalitnej hudobnej dramaturgii a miestu konania je zaujímavým nielen pre tunajších priaznivcov jazzu, ale aj pre tých, ktorí chcú spojiť víkendový výlet s nezabudnuteľným kultúrnym zážitkom. O ten sa tento rok postará 10 medzinárodných hudobných formácií. A aj keď má festival v názve „Jazzový“, jeho ambíciou je byť multižánrovým a zaujať čo najširšie publikum so záujmom o kvalitnú hudbu. Netreba sa teda báť, v programe si určite každý nájde to svoje.

Zdroj: Mikulášsky jazzový festival

Jazz v uliciach mesta

Mikulášsky Jazzový Festival možno rozdeliť na vnútornú a vonkajšiu časť. Tá vonkajšia prebieha každý festivalový podvečer na Námestí Osloboditeľov a je prístupná pre všetkých návštevníkov. Počas troch večerov sa tu postupne predstavia Tibor Feledi Quintet (jazzové kompozície inšpirované detskými piesňami), Radovan Tariška s Radio Bandom (spojenie jazzu, funku a fusion) a Matúš Jakabčic SK-CZ Big Band (výber špičkových jazzmenov z Česka a Slovenska).

Domáca i svetová hudobná špička v Dome kultúry

Priaznivcov jazzu privítajú v piatok večer Miloš Biháry & Jazz Funk Brothers, držitelia ceny Live Performance za najlepšiu interpretáciu v súťaži Jazz Start Up 2017. Následne sa predstaví Balázs József Quintet - uznávaní maďarskí jazzmani, ktorým sa podarilo dobyť najvýznamnejšie americké jazzové kluby. A piatkový program zavŕši talentovaná Sisa Michalidesová s projektom Chloe - dvojnásobná držiteľka ceny ESPRIT za najlepší jazzový album.

Sobota bude patriť slovenským inštrumentalistom. Ako prvé sa predstaví Alan Bartuš Trio a vrchol sobotného večera bude patriť stálici na slovenskej hudobnej scéne, Martinovi Valihorovi s hudobnými hosťami, ktorých mená budú prekvapením a spestrením programu.

Hviezdy mladej poľskej jazzovej scény, držitelia ocenenia Young Jazz Stage, Klara Cloud & The Vultures privítajú divákov v nedeľu zaujímavým spojením jazzu a tradičnej poľskej hudby. Na pódiu ich následne vystrieda skutočná legenda svetového formátu - Vinx and Silhouette legendárneho speváka, skladateľa a perkusionistu Vinxa, o ktorom sa sám Stevie Wonder vyjadril: „Vinx je darček, ktorý dáte niekomu, na kom vám skutočne záleží.“ V duchu Wonderových slov bude vystúpenie Vinx and Silhouette, plné energie a jazzovej ľahkosti, skutočným darčekom od organizátorov publiku, na ktorom im záleží.

Improvizáciu v jazzovom bare

Každoročnou tradíciou Mikulášskeho Jazzového Festivalu sú už legendárne „jam sessions“. Tie prebiehajú vždy po skončení posledného koncertu každého dňa. Ich myšlienkou je spájanie hudobníkov nielen medzi sebou, ale aj s publikom. Tento rok budú v novom koncepte – v jazzovom bare privítajú dvaja ostrieľaní hudobníci Gabo Jonáš a Juraj Kalász všetkých hudobníkov so záujmom o improvizáciu a návštevníkov so záujmom o tú pravú jazzovú atmosféru.

Ak rozmýšľate o návšteve Liptova a oslovil vás Mikulášsky Jazzový Festival, tým správnym termínom pre vás bude 27. až 29. júl. Odporúčame zakúpiť si permanentky cez za zvýhodnené ceny len do konca júna!

