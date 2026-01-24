Svet baví video z Číny: Veľký múr sa zmenil na klzisko, ľudia padajú ako hrušky

Veľký čínsky múr - jedna z najnavštevovanejších pamiatok na svete sa zmenila na turistickú pascu. Silný mráz, sneh a ľad pokryli kamennú dlažbu a ľudia majú problém s chôdzou.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Vychillovaní Slováci si z Trumpa nič nerobia: Odpoveď vo forme NÁLOŽE vtipov, podali si aj lídra opozície!
AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska: Zrazili sa tri autá, medzi zranenými je aj dieťa!
Biely dom spustil lavínu posmešných reakcií: Trumpov tím si zrejme pomýlil Grónsko s Antarktídou!