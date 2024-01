Šarkan je v manželstve opatrný, jednej veci sa oblúkom vyhýba: O toto svoju ženu nikdy nepožiadal!

Peter Šarkan Novák s rodinou (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Peter "Šarkan" Novák (52) nie je len spevák a moderátor, ale aj manžel. Dobrý manžel. Pre svoju manželku by urobil všetko na svete. Ale platí to aj opačne?

Moderátor a spevák Šarkan sa oženil 2. júna 2012, keď si po dvojročnom vzťahu zobral za ženu Miss sympatia roku 2009 Michaelu Štítovú. Na margo svadby vtedy 40-ročný ženích povedal, že pre tento vážny životný krok sa rozhodli z jednoduchých dôvodov. „Chceli sme sa zobrať, lebo nám je spolu hej!“ A je im tak zrejme stále, lebo všetko funguje, ako má.

Teraz už v štvorčlennej rodine, do ktorej pribudli dve deti, Šarkan je hrdým otcom dcéry Ely a syna Matyáška. A práve toho strážil v čase choroby a zvládal to vraj úžasne: "My máme úplnú srandu, je v najrozkošnejšom veku, má 5 a pol roka, veľa rozpráva, neviem po kom to má..." vyratúva vo videorozhovore zoznam činností moderátor. Každopádne sa z detí teší, akurát to načasovanie mohlo byť zrejme trošku skôr.

Jeho spolužiaci to majú s väčšími deťmi už oveľa jednoduchšie: "Majú pohodu, že zavolajú v lete z krčmy synovi, prídi ma zobrať... toto nemám, ale je to veľmi dobré, držia ma v strehu deti." A keď zavolá manželke, aby ho prišla zobrať, funguje to? Počúvajte tie slová...

