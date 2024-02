Peter Šarkan Novák má doby experimentov za sebou: Toto dnes hádže na svoju ženu!

Peter Šarkan Novák s manželkou Michaelou (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátor Peter „Šarkan“ Novák obľubuje jednoduché jedlá v zmysle talianskej kuchyne: „Sú veľmi jednoduché, nekombinuješ veľa chutí, mám rád, keď to je čerstvé… Ale potom úplným protipólom je zážitková gastronómia a sú tam aj veci, ktoré by ťa nenapadli kombinovať,“ hovorí Šarkan, ktorý je veľký jedák, ale ide skôr po kvalite ako po objeme. Zároveň dopĺňa aj to, čo sa vždy objaví na stole, keď príde domov k rodičom či k svokrovcom: „Nečakáš nič iné, ako to, čo tam má byť - segedín, plnená paprika, tú chuť máš v DNA už od detstva“.

Moderátor sa vraj doma pri varení s manželkou striedajú, ale jedným dychom priznáva: „Už dnes sa mi nechce veľmi experimentovať…Ja mám rád skôr zháňanie surovín, trhy, produkty domácich pestovateľov, to som ochotný aj vycestovať.“

Veľkou lyžicou je gastronomická zábavno-vzdelávacia relácia, ktorá v každej epizóde predstaví jednu potravinovú ingredienciu, či jedlo, ktoré všetci dobre poznajú, ale z nového pohľadu s množstvom zaujímavostí a originálnych inšpirácií. V prvej sérii sa tak diváci dozvedia všetko o cibuli, cesnaku, fermentovanej zelenine, hubách, vajciach, rybách z jazier, a mnohých ďalších surovinách, ale navštívia aj tradičnú slovenskú zabíjačku.

Spolumoderátorkou je juhoafričanka Octavia McKenzie, ktorá navštívi farmy, chovy, dediny a hlavne ľudí, ktorí sa pestovaním a spracovaním vybranej suroviny zaoberajú. Šarkan zasa vyspovedá zaujímavých hostí, odborníkov, známe tváre a so šéfkuchárom divákom poradí ako so surovinou správne, a v receptoch aj originálne, pracovať.