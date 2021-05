KORONAVÍRUS Výnimkou nie je ani kráľovská rodina: Prvou dávkou je zaočkovaná aj vojvodkyňa Kate

Vo svojom statuse vojvodkyňa Catherine spresnila, že sa bola dať zaočkovať v londýnskom Vedeckom múzeu, ktoré slúži ako jedno z veľkokapacitných očkovacích centier otvorených po celej krajine.

Jej manžel, princ William, dostal svoju prvú dávku vakcíny proti covidu už skôr, 18. mája. Williama (38) zaočkovali tiež v očkovacom centre zriadenom vo Vedeckom múzeu.

Do propagovania očkovania sa zapojili aj ďalší členovia kráľovskej rodiny - protikoronavírusovú vakcínu už dostali aj kráľovná Alžbeta II. (95) a jej najstarší syn a následník trónu princ Charles (72). Očkovaný bol aj kráľovnin manžel, princ Philip, ktorý zomrel v apríli vo veku 99 rokov.

Yesterday I received my first dose of the COVID-19 vaccine at London’s Science Museum. I’m hugely grateful to everyone who is playing a part in the rollout - thank you for everything you are doing. pic.twitter.com/h427iT0n4x