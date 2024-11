Svadobčan sa postaral o poriadnu scénu: VIDEO Pozrite, čo urobil s tortou! Gauner, odkazujú ľudia

(Zdroj: TikTok/vi_kritiks)

Hovorí sa, že na deň svadby nikdy nezabudnete. Určite by si však nikto nepomyslel, že to bude preto, lebo vám svedok ženícha rozkope svadobnú tortu. Presne to na vlastné oči sledovali novomanželia aj svadobčania na jednej z chorvátskych svadieb. Napriek tomu, že zábery divákov pobúrili, mladomanželia zostali prekvapivo pokojní – a to aj napriek tomu, že jediným pohybom ženíchov svedok odkopol tortu zo stola na zem.

Video, ktoré bolo zverejnené na TikToku, však nedokumentuje celú situáciu. Ako informuje portál dnevnik.hr, mladomanželia tortu opäť preniesli na stôl, kde sa odohrala ďalšia bizarná scéna. Ženích ju totiž začal krájať šabľou. Po tomto kúsku sa svadobná torta definitívne rozpadla a treba len dúfať, že pre svadobčanov bolo pripravené aj iné sladké pohostenie.

Zábery za krátky čas získali obrovské množstvo zhliadnutí aj komentárov. Mnohí sa zhodli na tom, že správanie ženíchovho svedka bolo viac ako nevhodné. „Už by do môjho domu nevstúpil,“ napísal jeden z komentujúcich. „Bolo by to posledné, čo by urobil, ak by sa to stalo na mojej svadbe,“ pridal sa ďalší. „Nemám slov,“ uviedla iná komentujúca. „Gauner,“ dodal štvrtý.