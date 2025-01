Rodičia pod paľbou kritiky: Otec odmietol vziať svoju dcéru na ruky, pretože je... Ste monštrá, odkazujú ľudia

(Zdroj: TikTok/sammie_head)

„Vtipný“ príspevok mamičky, v ktorom zdokumentovala, ako sa jej malá dcérka blíži ku svojmu otcovi a ten ju odmietne vziať na ruky, vyvolal nakoniec namiesto zábavy vlnu nevôle. „Môj manžel nechce vziať našu dcéru, pretože je to dievča,“ uviedla influencerka na TikToku. Divákom je však veľmi ľúto plačúceho dieťaťa, ktoré bolo odmietnuté rodičom a nerozumejú tomu, čo je na správaní jej manžela zábavné. „Čo je to za rodičov, ktorí natočia takéto video len pre záujem na sociálnych sieťach? Je to od oboch odporné,“ napísal jeden z komentujúcich. „Prvé video na TikToku, ktoré ma tento rok rozplakalo,“ pridal sa druhý. „Aj keď je to skeč, žiadne dieťa si nezaslúži takéto zaobchádzanie,“ pripísal tretí. „Človeče, viem, že je to skeč, ale tomu malému dieťaťu to zlomilo srdce,“ vyjadril sa štvrtý. „Ste monštrá,“ dodal iný.

Celý príspevok pôsobí absolútne dôveryhodne a mnohí sú presvedčení, že nie je hraný. „Prečo ste to dovolili? Musíte si chrániť svoje dievčatko. Toto vôbec nie je správne. Je to bezcitný blbec,“ povedal jeden z komentujúcich na adresu otca dieťaťa. Iná komentujúca súhlasila: „Je to srdcervúce. Určite by som odišla, nevychovávala by som svoju dcéru v dome, kde sa k nej otec takto správa.“ Ďalší pokračoval: „Predstavte si, že máte dieťa len preto, aby ste zarobili na zanedbávaní. Toto úbohé dievčatko si bude navždy pamätať, aké to je. Ste hnusní rodičia.“

Niektorí sa podelili o svoje vlastné spomienky na otca, ktorý ich v detstve emocionálne zanedbával. „Môj otec sa o mňa nestaral, pretože som bola dievča. Keď sa moji rodičia dožili osemdesiatky, neprišiel žiadny z ich synov. Musela som sa o nich starať, variť, meniť im plienky, kŕmiť ich,“ podelila sa o svoju skúsenosť komentujúca. „Poznám niekoho, kto sa týždeň nerozprával so svojou partnerkou po tom, ako zistil, že budú mať dievčatko. Už nie je v ich živote,“ pridala sa druhá.