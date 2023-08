Rodičia sú pod paľbou kritiky: Toto robia svojim deťom, videá potom zdieľajú na TikToku... Otrasné!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Bizarná rodičovská výzva spočíva v tom, že rodičia spolu so svojimi malými deťmi varia, pričom počas toho rodič rozbije vajce o hlavu dieťaťa. V mnohých prípadoch to vedie k tomu, že sa dieťa jednoducho rozplače. Iné videá však zachytávajú obete, ktoré sú zmätené tým, čo urobil ich rodič, zatiaľ čo o niečo staršie deti sa na tom smiali po boku svojich pobavených rodičov. Niektoré deti dokonca zanadávali.

Po tom, čo sa videá dostali do pozornosti médií, ich autori z mnohých účtov na TikToku odstránili. Kým komentujúci videí, v ktorých sa dieťa rozplače, boli kritickejší, pri tomto konkrétnom videu mnohí uviedli, že sa pobavili. Dokonca niektorí napísali, že dieťa zanadávalo právom. "Reakcia bola úplne primeraná," uviedla jedna z komentujúcich. "Pochopila, čo sa od nej očakáva," dodal druhý.

Jednou z najhlasnejších kritičiek bola Sarah Adamsová, na TikToku známa ako @mom.charted, ktorá často píše o nebezpečenstvách nadmerného zdieľania rodičov. „Keď vidím tie videá, pomyslím si: ‚Sme ako rodičia takí nudní, že zúfalo túžime po obsahu?‘,“ argumentovala vo videu, v ktorom odsúdila nerozumné trendy na sociálnych sieťach. „Potrebujeme uverejňovať príspevky na internete tak veľmi, pretože je tak náročné byť súčasťou nášho sveta?“

Mnohí s ňou súhlasili. „Stále si myslím, že keby to bolo dieťa, ktoré rozbilo vajíčko na inom dieťati, rodičia dieťaťa, ktoré plače, by ho nazvali tyranom a násilníkom,“ uviedla komentujúca. Ďalšia priznala, že v detstve ju šikanoval vlastný otec, čo viedlo k tomu, že spolu nikdy nemali dobrý vzťah. „Myslím si, že dynamika každej rodiny je iná. Dve moje deti by to milovali a hovorili by o tom týždeň, jedno z nich by sa so mnou týždeň nerozprávalo,“ dodala iná komentujúca.